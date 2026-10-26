Prefeito de Nova York celebra reeleição do presidente Lula
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Um admirador declarado do presidente Lula (PT), o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, felicitou o petista por sua reeleição neste domingo (25) e disse, entre outras coisas, que a vitória é um sinal de que "o povo unido jamais será vencido".
Mamdani falava durante entrevista coletiva na cidade, na manhã desta segunda-feira (26), e quando perguntado sobre a eleição no Brasil disse ter escutado brasileiros celebrando a vitória de Lula ante o senador Flávio Bolsonaro (PL) pela cidade quando voltava para casa.
"Minha total admiração a tudo que Lula fez pelo povo trabalhador", disse o prefeito, que é um democrata socialista. Ele mencionou nominalmente o fim da escala 6x1, que já havia elogiado na semana passada. "Esse é o tipo de coisa que o povo trabalhador busca, uma vida mais digna, com mais descanso, com tempo para respirar."
Mamdani esteve com Lula no mês passado, quando o petista visitou brevemente Nova York para participar da Assembleia-Geral da ONU. Os dois se reuniram na residência do representante permanente do Brasil nas Nações Unidas e depois falaram à imprensa, trocando elogios.
"Quando eu tive a oportunidade de conversar com Lula, eu disse o quanto ele representa para tantos nessa cidade, para tantos ao redor do mundo, na verdade", voltou a dizer Mamdani nesta segunda-feira.
O prefeito Zohran Mamdani, 35, é hoje um dos maiores nomes do Partido Democrata nos Estados Unidos. Por consequência, é um dos principais nomes com força para antagonizar o presidente Donald Trump. Mamdani, porém, não pode concorrer à Presidência, dado que não nasceu em território americano.
O prefeito tem tido sucesso ao apoiar políticos locais nas midterms, as eleições de meio de mandato, do próximo dia 3. Muitos dos candidatos que apoiou nas primárias, para definir os nomes que concorreriam, ganharam. Assim como Lula buscou ampliar o apoio entre os eleitores mais jovens na campanha para o segundo turno, Mamdani tem força especial entre esse público.
Também uma democrata socialista, a deputada Alexandria Ocasio-Cortez, conhecida como AOC, parabenizou Lula. Em uma rede social, escreveu que "o Brasil mostrou ao mundo que a vontade do povo é mais forte do que os autoritários que tentam suprimi-la".