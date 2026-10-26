Um admirador declarado do presidente Lula (PT), o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, felicitou o petista por sua reeleição neste domingo (25) e disse, entre outras coisas, que a vitória é um sinal de que "o povo unido jamais será vencido".

Mamdani falava durante entrevista coletiva na cidade, na manhã desta segunda-feira (26), e quando perguntado sobre a eleição no Brasil disse ter escutado brasileiros celebrando a vitória de Lula ante o senador Flávio Bolsonaro (PL) pela cidade quando voltava para casa.

"Minha total admiração a tudo que Lula fez pelo povo trabalhador", disse o prefeito, que é um democrata socialista. Ele mencionou nominalmente o fim da escala 6x1, que já havia elogiado na semana passada. "Esse é o tipo de coisa que o povo trabalhador busca, uma vida mais digna, com mais descanso, com tempo para respirar."