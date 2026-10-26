Um homem de 66 anos detido sob suspeita de esfaquear uma mulher no Terminal Rodoviário do Tietê, na zona norte de São Paulo, foi liberado no mesmo dia após prestar depoimento. Ele foi contido por populares e detido pela Polícia Militar após o ataque de domingo (25), registrado como lesão corporal.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a mulher ferida foi ouvida e orientada sobre o prazo para apresentar representação criminal. A ocorrência foi registrada no 13º DP (Casa Verde) e encaminhada ao 9º DP (Carandiru), que aguarda essa manifestação para iniciar as investigações, informou a pasta.

A vítima, de 35 anos, foi socorrida ao Pronto-Socorro Municipal de Santana, recebeu atendimento e teve alta. A faca usada no ataque foi apreendida.