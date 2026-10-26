Um homem de 66 anos detido sob suspeita de esfaquear uma mulher no Terminal Rodoviário do Tietê, na zona norte de São Paulo, foi liberado no mesmo dia após prestar depoimento. Ele foi contido por populares e detido pela Polícia Militar após o ataque de domingo (25), registrado como lesão corporal.
De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a mulher ferida foi ouvida e orientada sobre o prazo para apresentar representação criminal. A ocorrência foi registrada no 13º DP (Casa Verde) e encaminhada ao 9º DP (Carandiru), que aguarda essa manifestação para iniciar as investigações, informou a pasta.
A vítima, de 35 anos, foi socorrida ao Pronto-Socorro Municipal de Santana, recebeu atendimento e teve alta. A faca usada no ataque foi apreendida.
Uma passageira que estava sentada atrás da mulher relatou à Folha ter presenciado a abordagem. A testemunha pediu para não ser identificada por medo.
Conforme seu relato, a mulher estava sozinha, olhando o celular, quando o homem se aproximou e repetiu o número 22, do candidato do PL à Presidência. A vítima não usava roupas ou adesivos de identificação partidária.
A passageira contou que a mulher se levantou e pediu para o homem se afastar. Durante a discussão, ele ameaçou quebrar a cara dela, saiu do local e voltou com uma faca.
A testemunha não viu o golpe, mas observou o homem segurando uma faca grande atrás do corpo, momento em que passageiros começaram a chamar a segurança.
Ferida na mão, a vítima buscou abrigo em um quiosque onde sua companheira trabalhava. As duas não estavam juntas no momento da abordagem, afirmou a passageira, que disse não saber o que motivou a agressão nem se houve homofobia.
Sobre o socorro, a testemunha afirmou que não havia segurança visível no início da confusão, mas disse não conseguir estimar o tempo até a chegada da equipe.
Em nota, a Socicam, administradora do terminal, afirmou que funcionários prestaram os primeiros socorros imediatamente e que um segurança levou os envolvidos ao posto da PM. A empresa não informou os horários de acionamento e atendimento.