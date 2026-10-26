Lamine Yamal (Barcelona) foi eleito pelo terceiro ano seguido como o melhor jogador sub-21 do mundo na premiação da Bola de Ouro, realizada nesta segunda-feira (26), em Londres. Vicky López (Barcelona) levou o prêmio na categoria feminina pelo segundo ano seguido, permanecendo como a única jogadora a receber o título.

Gostaria que meu colega de time Cubarsí tivesse ganhado. É uma pena que ele não tenha ganhado. É o terceiro ano que ganho, estou muito feliz e só tenho a agradecer meu clube e minha seleção. Quero continuar trabalhando para ganhar mais títulos individuais e coletivos. Lamine Yamal, ao receber o prêmio.

Quero agradecer a todas as companheiras que votaram por mim. Estou muito agradecida. Vicky Lopez, após receber a premiação de Lucy Bronze