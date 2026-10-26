O atacante Willian José, do Bahia, tornou-se alvo de críticas de torcedores do clube após repostar em suas redes sociais, logo após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais, o vídeo em que um influenciador faz duras críticas ao Nordeste.

"Sabe o que essa galerinha [do Nordeste] quer? Auxílio do Estado. É isso que eles querem", diz o influenciador Emerson Barreto, com cerca de 380 mil seguidores no Instagram, no vídeo repostado pelo atacante que é nascido em Porto Calvo, em Alagoas.

Na publicação, o influenciador, que se classifica como educador e analista de mercado, afirma também que o Nordeste "é um câncer" do país.