Atacante do Bahia reposta vídeo com ataques ao Nordeste
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O atacante Willian José, do Bahia, tornou-se alvo de críticas de torcedores do clube após repostar em suas redes sociais, logo após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais, o vídeo em que um influenciador faz duras críticas ao Nordeste.
"Sabe o que essa galerinha [do Nordeste] quer? Auxílio do Estado. É isso que eles querem", diz o influenciador Emerson Barreto, com cerca de 380 mil seguidores no Instagram, no vídeo repostado pelo atacante que é nascido em Porto Calvo, em Alagoas.
Na publicação, o influenciador, que se classifica como educador e analista de mercado, afirma também que o Nordeste "é um câncer" do país.
A região foi a que mais votou no candidato do PT no segundo turno, em termos proporcionais, com cerca de 69,4% dos votos válidos.
Após a publicação provocar uma série de críticas de torcedores do Bahia, com pedidos para que o clube rescindisse seu contrato, Willian José voltou às redes na tentativa de justificar seu posicionamento.
"Sou nordestino e moro no Nordeste! Minha família é nordestina! Sei o que nosso povo passa e o quanto luta. Mas sei também o que os políticos em geral fazem com o nosso povo e nos fazem reféns dele", escreveu o atacante.
"Meu alerta foi sobre isso. Sobre pensarmos melhor quando formos votar. Precisamos que os governantes foquem mais em educação, saúde, segurança, qualidade de vida...Que o nosso futuro seja melhor!", acrescentou o jogador com passagens por São Paulo, Grêmio e Santos.
Procurado sobre eventuais medidas a serem tomadas, o Bahia não retornou até a publicação da reportagem.
Na equipe baiana desde 2025, Willian José tem contrato com o clube até dezembro de 2026.
Em 92 partidas pelo Bahia, o atacante marcou 28 vezes. Atravessando uma seca de gols, ele não balança as redes desde abril, quando fez um no empate em 2 a 2 com o Santos, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.