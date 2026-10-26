O deputado estadual eleito Bruno Souza (PL-SC) disse que vai convocar um plebiscito para consultar a população de Santa Catarina sobre a possibilidade de secessão do estado do resto do Brasil.

"Se somos tão diferentes, se temos ideias, valores e princípios tão diferentes, por que precisamos ficar sujeitos a decisões de outras regiões, de uma maioria que não é do Sul? Por que precisamos nos submeter a um tipo de governo que não nos agrada?", disse o deputado em suas redes sociais nesta segunda-feira (26), um dia após a vitória de Lula (PT), de virada, contra Flávio Bolsonaro (PL) na disputa à Presidência da República.

O deputado, que será empossado dia 1º de fevereiro, também disse que quer estimular a consulta aos outros dois estados da região Sul -Rio Grande do Sul e Paraná-, que também deram maioria a Flávio Bolsonaro no primeiro e no segundo turnos.