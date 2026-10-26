Deputado diz que vai propor plebiscito para separar Sul do Brasil
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O deputado estadual eleito Bruno Souza (PL-SC) disse que vai convocar um plebiscito para consultar a população de Santa Catarina sobre a possibilidade de secessão do estado do resto do Brasil.
"Se somos tão diferentes, se temos ideias, valores e princípios tão diferentes, por que precisamos ficar sujeitos a decisões de outras regiões, de uma maioria que não é do Sul? Por que precisamos nos submeter a um tipo de governo que não nos agrada?", disse o deputado em suas redes sociais nesta segunda-feira (26), um dia após a vitória de Lula (PT), de virada, contra Flávio Bolsonaro (PL) na disputa à Presidência da República.
O deputado, que será empossado dia 1º de fevereiro, também disse que quer estimular a consulta aos outros dois estados da região Sul -Rio Grande do Sul e Paraná-, que também deram maioria a Flávio Bolsonaro no primeiro e no segundo turnos.
Santa Catarina teve a segunda maior votação proporcional de Flávio no país, depois de Roraima, com 69,42% dos votos válidos, ante 30,58% de Lula no segundo turno. No primeiro turno, Flávio obteve 66,65%, ante 25,04% do petista.
O Sul deu a maior votação proporcional a Flávio dentre as cinco regiões do país. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro -que está preso por tentativa de golpe de estado-- recebeu 11.385.893 votos (62,58% dos válidos), contra 6.809.370 votos (37,42%) de Lula no segundo turno.
Flávio ganhou cerca de 866 mil votos a mais em comparação com a primeira volta da eleição, enquanto Lula ampliou sua votação em 1,3 milhão de votos.
Além da preferência por Flávio, os três estados da região Sul elegeram governadores do PL. Santa Catarina reelegeu Jorginho Mello, enquanto o Paraná elegeu o senador Sergio Moro e o Rio Grande do Sul será governado pelo hoje deputado federal Luciano Zucco (PL).
"Se você é do Nordeste ou de qualquer outra região do país e veio para o Sul para trabalhar, ser honesto e não vota no PT ou nos partidos que estragaram seu estado, você é muito bem-vindo", disse o deputado eleito em vídeo. Ele também afirmou que o Sul seria explorado "economicamente, tributariamente e politicamente".
Nos comentários, o empresário Lucas Hang, filho do fundador da Havan Luciano Hang, demonstrou apoio à iniciativa. "Tem meu voto", escreveu.
A publicação veio acompanhada de uma imagem do movimento O Sul é Meu País, fundado em 1992, e que defende a criação de um país independente com os três estados da região.
O movimento organizou duas consultas, em 2016 e 2017, ambas com resultado a favor da criação de um novo país, com mais de 95% dos votos. A participação no primeiro plebiscito foi de 616 mil pessoas, cerca de 3% do eleitorado total do Sul à época. No ano seguinte, 1,7% dos eleitores aderiram à votação, que tinha caráter informal e sem consequências legais.
Bruno disse que a ideia é fazer a consulta primeiramente em Santa Catarina, e posteriormente no Rio Grande do Sul e no Paraná. Ele também afirmou que está aberto a contatos com outros deputados para articular a consulta.
Bruno disse que não defende luta armada ou violência e que prega o diálogo sem rupturas. "O que nós defendemos é uma pergunta simples à população do Sul: se ainda faz sentido ficar na federação nesses moldes."
O artigo 1º da Constituição estabelece que o Brasil é formado pela "união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal".
Bruno Souza foi eleito com 40.327 votos para deputado estadual. Ele começou a carreira política como vereador em Florianópolis, em 2016, e foi eleito deputado estadual em 2018. Em 2022, tentou uma vaga na Câmara dos Deputados, sem sucesso. Em janeiro de 2025, assumiu a Secretaria da Assistência Social de Florianópolis, na gestão de Topázio Neto.