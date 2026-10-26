A CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) publicou uma carta nesta segunda-feira (26) em que parabeniza o presidente Lula (PT) e seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), pela reeleição.

No texto, a entidade diz que a eleição acabou e agora é preciso "reconstruir os caminhos do diálogo" e não permitir que a "polarização que atravessou a sociedade" determine "o horizonte do próximo período de governo".

"O Brasil necessita de gestos concretos de pacificação, de respeito às diferenças e de valorização das instituições", diz a carta, assinada por seu presidente, o cardeal dom Jaime Spengler, e três outros membros da cúpula da entidade.