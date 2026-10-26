Dois ataques a tiros com relatos de contexto político deixaram um policial civil morto e três pessoas feridas em Mato Grosso na noite de domingo (25), após o segundo turno. Os episódios ocorreram em cidades diferentes, e um vereador foi preso.

Em Campo Novo do Parecis, no noroeste do estado, a 400 km de Cuiabá, o investigador Emilson Ormond Souza, 56, estava em um bar quando um homem passou pelo local, fez uma pergunta sobre política e, após ouvir a resposta, atirou contra os frequentadores, informou a Polícia Civil. A corporação não detalhou o teor da conversa.

As pessoas tentaram se esconder, e o investigador tentou revidar, conforme o relato policial. Souza foi atingido no tórax e morreu. Outra pessoa ficou ferida no pé. O autor fugiu.A Polícia Civil informou ter identificado um suspeito de 59 anos e realiza buscas para prendê-lo.