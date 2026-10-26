O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou nesta segunda-feira (26) que a chance de o segundo turno das eleições ser anulado "é praticamente nula", pregou prudência aos apoiadores do candidato derrotado à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), e orientou que eles não se manifestem em atos públicos.

Nikolas publicou o vídeo no início da tarde desta segunda-feira, em seu perfil no Instagram, onde acumula cerca de 26 milhões de seguidores. No vídeo, ele critica a decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Cristiano Zanin de estender o horário da votação no domingo (25).

Lula (PT) foi reeleito em uma virada histórica. Apenas 34.330 votos, ou 0,03% do total, foram registrados após as 17h, segundo registros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Lula venceu Flávio por 4,43 milhões de votos.