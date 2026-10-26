Nikolas orienta apoiadores de Flávio a evitarem atos nas ruas
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O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou nesta segunda-feira (26) que a chance de o segundo turno das eleições ser anulado "é praticamente nula", pregou prudência aos apoiadores do candidato derrotado à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), e orientou que eles não se manifestem em atos públicos.
Nikolas publicou o vídeo no início da tarde desta segunda-feira, em seu perfil no Instagram, onde acumula cerca de 26 milhões de seguidores. No vídeo, ele critica a decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Cristiano Zanin de estender o horário da votação no domingo (25).
Lula (PT) foi reeleito em uma virada histórica. Apenas 34.330 votos, ou 0,03% do total, foram registrados após as 17h, segundo registros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Lula venceu Flávio por 4,43 milhões de votos.
"Conhecendo o nosso país, a chance de anular essa eleição é praticamente nula. E a prudência agora com as vidas que estão em jogo deve falar mais alto que qualquer ímpeto do nosso coração. Já vimos muitas pessoas pagarem um alto preço de irem para a rua no calor da emoção. Não façam isso", disse Nikolas aos apoiadores.
A fala indica fazer referência aos atos bolsonaristas após a eleição de 2022 que desembocaram no 8 de Janeiro na prisão de milhares no processo da trama golpista.
Naquele ano, após Lula derrotar Jair Bolsonaro (PL), eleitores do ex-presidente bloquearam estradas, acamparam em frente a quartéis militares, invadiram e depredaram a sede dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023. Houve também uma articulação de tentativa de golpe por parte da alta cúpula do então governo, que levou à condenação de Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão.
Ao mesmo tempo em que estimula os eleitores a evitar a evitar atos de questionamento, as declarações do congressista repetem a linha usado por Flávio Bolsonaro logo após a proclamação do resultado, no sentido de questionar a confiabilidade do resultado. Na noite de domingo, o candidato do PL disse que "é impossível aceitar o resultado dessas eleições" e que pedirá a anulação dos votos.
Nesta segunda-feira, como mostrou o Painel, Flávio foi convencido a desistir de pedir na Justiça a anulação da eleição, menos de 24 horas depois de anunciar a iniciativa.
Deputado reeleito com mais de 3 milhões de votos, Nikolas Ferreira afirmou que o desdobramento do pleito deixou uma "quantidade de perguntas sem respostas gera insegurança e indignação".
"Primeira vez uma virada, primeira vez que quem perdeu em Minas venceu, primeira vez que quem ganha no primeiro turno perde, e tudo isso sendo a primeira vez que uma eleição é prorrogada na história e pelo ex-advogado do candidato. São muitas as primeiras vezes para a gente simplesmente ignorar e fingir que nada há fora do normal."
Evangélico, Nikolas traz no vídeo —publicado em preto e branco— uma série de mensagens religiosas para embasar uma mensagem antissistema. Como mostrou a Folha de S.Paulo, o discurso da guerra espiritual, que transfere a disputa política para um confronto entre o bem e o mal, foi um dos trunfos bolsonaristas nesta campanha.
"Há uma geração que guardará as profundas marcas dessa eleição no coração, e no momento em que Deus permitir, todo esse sentimento atual será lembrado e fará sentido. Nós confiamos não em juízes poderosos, políticos poderosos, nem em instituições que têm poder", afirmou ele em um dos trechos.
Na legenda, Nikolas escreve "O Brasil precisa mais do que respostas. Precisa de Deus."
A prorrogação do segundo turno até as 19h (horário de Brasília) foi feita a pedido das campanhas dos dois candidatos.
Já no fim da tarde do domingo, após o PT apresentar requerimentos ao TSE e ao STF para uma extensão do prazo em razão de problemas na circulação de ônibus em São Paulo e em cidades da Bahia, por exemplo, a equipe de Flávio fez um pedido similar, mas restrito a municípios do Sul e do Sudeste, onde fortes chuvas também impactaram eleitores.
O presidente da corte eleitoral, Kassio Nunes Marques, afirmou, em pronunciamento à imprensa na noite de domingo, que a decisão de Cristiano Zanin, que atuou como advogado de Lula durante a Operação Java Jato, não causou problemas na contagem dos votos.
"Mesmo diante de todas essas circunstâncias, adotamos todas as providências que se fizeram necessárias e fomos absolutamente exitosos. Volto a dizer: não houve nenhuma alteração advinda da decisão judicial", disse.
Até o fim da tarde desta segunda-feira, a publicação do deputado mineiro tinha cerca de 50 milhões de visualizações e 300 mil comentários. Ele é um dos principais expoentes da direita entre jovens e no campo digital.