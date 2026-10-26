O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, reconheceu nesta segunda-feira, 26, a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais de 2026. Apesar disso, afirmou que considera necessário esclarecer a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, que ampliou o horário de votação no segundo turno, realizado no domingo, 25.
A posição de Valdemar contrasta com a do senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato derrotado na disputa, que inicialmente se recusou a reconhecer o resultado e anunciou que buscaria a anulação da eleição. A manifestação do dirigente partidário indica uma diferença de posicionamento entre a direção nacional do PL e o candidato apoiado pela legenda.
Em nota, Valdemar declarou que o partido respeita o resultado proclamado pela Justiça Eleitoral, mas defendeu que sejam esclarecidas as circunstâncias da prorrogação da votação até as 19h. A medida foi determinada por Zanin diante de relatos de dificuldades no transporte de eleitores, especialmente em São Paulo e na Bahia.
Prorrogação ocorreu no dia da eleição
A decisão foi anunciada pouco depois das 17h de domingo, horário previsto para o encerramento da votação. Após receber informações de que diversas seções eleitorais já haviam fechado, o ministro esclareceu que a extensão do prazo deveria valer apenas para os locais em que as urnas ainda estavam abertas.
Os votos registrados nas seções já encerradas seriam mantidos e contabilizados normalmente. A apuração foi retomada após o encerramento da votação prorrogada.
Segundo levantamento da Folha de S.Paulo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 34,3 mil votos foram registrados depois das 17h em todo o país. Lula venceu Flávio Bolsonaro por uma diferença superior a 4 milhões de votos.
Outro ponto destacado no debate é que as duas campanhas haviam solicitado medidas para ampliar o período de votação diante de dificuldades enfrentadas por eleitores. A campanha de Lula pediu a extensão nacional do horário, enquanto a equipe de Flávio apresentou solicitação relacionada a municípios afetados por chuvas, alagamentos, interdições e falta de energia.
Flávio anuncia contestação do resultado
Na noite de domingo, Flávio Bolsonaro afirmou que não aceitaria o resultado e anunciou que recorreria à Justiça para pedir a anulação do pleito. Nesta segunda-feira, o senador mudou a formulação da medida que pretende adotar e passou a falar em pedido de cassação da chapa de Lula por suposto abuso de poder político e econômico.
A contestação se concentra na decisão que ampliou o horário de votação. Até o momento, porém, os dados divulgados sobre a quantidade de votos registrados após as 17h mostram um número reduzido em comparação com a diferença entre os dois candidatos.
A manifestação de Valdemar ocorre em meio à reação de outras lideranças políticas que reconheceram o resultado das urnas, mesmo entre partidos e grupos que apoiaram Flávio durante a campanha.
O dirigente do PL, ao reconhecer a vitória de Lula e defender esclarecimentos sobre a prorrogação, adota uma posição distinta da anunciada inicialmente pelo candidato derrotado. A discussão sobre a medida judicial, por sua vez, envolve as circunstâncias da decisão e sua aplicação nas seções eleitorais que ainda não haviam encerrado a votação.