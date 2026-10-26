O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, reconheceu nesta segunda-feira, 26, a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais de 2026. Apesar disso, afirmou que considera necessário esclarecer a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, que ampliou o horário de votação no segundo turno, realizado no domingo, 25.

A posição de Valdemar contrasta com a do senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato derrotado na disputa, que inicialmente se recusou a reconhecer o resultado e anunciou que buscaria a anulação da eleição. A manifestação do dirigente partidário indica uma diferença de posicionamento entre a direção nacional do PL e o candidato apoiado pela legenda.

Em nota, Valdemar declarou que o partido respeita o resultado proclamado pela Justiça Eleitoral, mas defendeu que sejam esclarecidas as circunstâncias da prorrogação da votação até as 19h. A medida foi determinada por Zanin diante de relatos de dificuldades no transporte de eleitores, especialmente em São Paulo e na Bahia.

Prorrogação ocorreu no dia da eleição