Não é mais uma questão de se, mas de quando. A matemática para Kimi Antonelli, de 20 anos, tornar-se o mais jovem campeão da Fórmula 1 é simples.

Com cinco corridas restantes no calendário de 2026, o piloto italiano da Mercedes precisa de dois pontos para assegurar o título sem depender dos rivais. No momento, só dois têm alguma possibilidade de passar à sua frente: George Russell e Lewis Hamilton.

Com a vitória do GP dos Estados Unidos, em Austin (Texas), no domingo (25), Antonelli chegou aos 365 pontos e abriu 123 de vantagem sobre o britânico George Russell, seu companheiro de equipe. Hamilton, da Ferrari, está 124 pontos atrás.