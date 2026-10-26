Homem é preso por atirar contra dupla em suposta briga política
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem de 54 anos foi preso sob suspeita de atirar contra dois homens em uma adega no Parque Residencial Cocaia, na zona sul de São Paulo, na noite de domingo (25). Um deles foi baleado no pescoço.
A Polícia Civil investiga a possibilidade de o crime ter sido motivado por divergências políticas. Uma das vítimas relatou a motivação aos investigadores. A ação ocorreu na mesma data em que foi realizado o segundo turno da eleição para presidente, disputada entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).
Uma câmera de segurança registrou o momento dos tiros.
O homem baleado foi levado à UPA Dona Maria Antonieta Ferreira de Barros e aguardava transferência para uma unidade com mais recursos. O estado de saúde dele não foi divulgado.
O segundo homem tentou perseguir o suspeito, que atirou em sua direção. Ele não foi atingido.
Policiais militares identificaram e prenderam o suspeito, que não foi identificado. Ele foi levado em seguida à delegacia, onde foi reconhecido por uma das vítimas e por testemunhas.
Conforme o boletim de ocorrência, ele admitiu os disparos e disse ter agido em legítima defesa. A arma não foi localizada. Aos policiais, afirmou tê-la entregado a outra pessoa.
O carro usado por ele foi apreendido. Dentro do veículo, os policiais encontraram oito munições intactas e outras 13 já disparadas, todas de calibre 38.
O caso foi registrado no 101º Distrito Policial (Jardim das Imbuias) como dupla tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e localização e apreensão de veículo.
O delegado pediu à Justiça a conversão da prisão em flagrante em preventiva. O suspeito passa por audiência de custódia nesta segunda-feira (26).