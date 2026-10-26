Um homem de 54 anos foi preso sob suspeita de atirar contra dois homens em uma adega no Parque Residencial Cocaia, na zona sul de São Paulo, na noite de domingo (25). Um deles foi baleado no pescoço.

A Polícia Civil investiga a possibilidade de o crime ter sido motivado por divergências políticas. Uma das vítimas relatou a motivação aos investigadores. A ação ocorreu na mesma data em que foi realizado o segundo turno da eleição para presidente, disputada entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

Uma câmera de segurança registrou o momento dos tiros.