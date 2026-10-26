A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais, neste domingo (25), foi comemorada por diversos famosos nas redes sociais. Xuxa Meneghel, Carolina Dieckmmann, Bruna Marquezine e Bruno Gagliasso estão entre os artistas que celebraram a reeleição do petista, que conquistou cerca de 52% dos votos válidos.

"O amor venceu! Nós merecemos. Um mundo melhor pros meus netos e para os seus", escreveu Xuxa ao compartilhar uma imagem que retrata pessoas de diferentes idades e origens. Carolina Dieckmmann também comemorou com a frase "O amor venceu".

Bruno Gagliasso seguiu o mesmo tom. "O amor venceu! Ele sempre vence. Foi um prazer lutar ao lado de vocês. Viva a democracia!", publicou. Já Bruna Marquezine compartilhou um vídeo de Lula ao som de "É Preciso Dar um Jeito, Meu Amigo", de Erasmo Carlos.