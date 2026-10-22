"Pessoal, urgente". Foi assim que o deputado federal André Janones (Rede-MG) anunciou, em live junto do presidente Lula (PT) que o petista empatou com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no Datafolha desta quinta-feira (22).

No papo entre os dois, que registra quase 900 mil visualizações no YouTube, houve críticas a Flávio, participação de artistas e a defesa da regulação das redes sociais. "A gente vai derrubar o império digital. A Meta vai ter que ser reinventada", disse Lula.

A live foi marcada para iniciar às 19h, no mesmo dia e horário em que Flávio tem feito lives semanais, seguindo uma tradição instituída pelo pai dele, Jair Bolsonaro (PL), enquanto presidente. No entanto, a transmissão da campanha petista atrasou alguns minutos e entrou ao ar pouco após ser divulgado o mais recente Datafolha, que mostra empate entre Lula e Flávio, ambos com 50% na intenção de votos válidos.