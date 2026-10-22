A três dias da eleição, a campanha de Flávio Bolsonaro (PL) cancelou nesta quinta-feira (22) a live semanal que faz.

A reportagem perguntou o motivo à equipe do candidato, que citou o aniversário da esposa do senador, Fernanda Bolsonaro. A equipe do congressista não fez nenhum anúncio à imprensa informando sobre o cancelamento.

A ausência vem em um dia marcado por uma "guerra de sigilos" entre os candidatos. Lula e Flávio assinaram, mais cedo, um acordo pela abertura mútua das informações bancárias, fiscais e telefônicas.