A cúpula da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) formulou nesta quarta (21) uma mensagem ao povo brasileiro que começa clamando por proteção ao meio ambiente e aos direitos humanos e termina pedindo que Nossa Senhora Aparecida interceda pelo país.

O texto dos bispos católicos defende ainda a Constituição e a preservação do Estado Democrático de Direito, às vésperas do segundo turno da eleição presidencial.

Não há, como nunca houve em mensagens anteriores da CNBB, quaisquer menções a candidatos ou partidos. A manifestação, porém, ocorre semanas depois de o candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, ter acusado integrantes da entidade de colaborar com o PT na disseminação de uma notícia falsa envolvendo justamente Nossa Senhora Aparecida —a de que Flávio recuperaria um projeto de lei que a destitui do posto de padroeira do Brasil.