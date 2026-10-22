O técnico Abel Ferreira se recusou a ver do gramado a decisão dos pênaltis vencida por 5 a 3 pelo Palmeiras na noite desta quarta (21), no Nubank Parque. Com o resultado, a equipe avançou para a final da Libertadores, que será em 29 de novembro, em Montevidéu (Uruguai).

O treinador palmeirense não explicou os motivos de sua ausência no banco de reservas, apenas citou que criou um "protocolo" quando o jogo vai para as penalidades. Isso porque o clube sob seu comando tem um histórico nada animador. Em dez duelos, perdeu sete mata-matas nos pênaltis de 2021 até 2024. Dos três que ganhou, dois foram nesta edição da Libertadores.

"Perdi tantas vezes (nos pênaltis), que chegou uma altura vou criar um protocolo e pronto", disse, acrescentando que não treinou cobranças de pênaltis durante a semana. "Por muito que treine, já conversei com nossa presidente, há uma coisa que nunca vou conseguir treinar, que é intensidade emocional. Se estiver no lugar dos jogadores, diante de 50 mil pessoas olhando para ele, torcendo para acertar ou errar. Vai na cabeça dele que se eu errar eu vou me matar, porque aqui a tendência é de herói ou vilão. Mas não tem receita mágica", afirmou.

Carlos Miguel