Queda do Vasco diminui chance de G9; Atlético-MG vira esperança
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A chance de um Campeonato Brasileiro terminar com um G9 está em risco após a eliminação do Vasco para o Boca Juniors, na semifinal da Sul-Americana. A possibilidade ainda existe, mas depende de um título do Atlético-MG na competição —nesta quarta-feira (21), a equipe mineira eliminou o Montevideo City Torque.
O Brasil tem direito a sete vagas na Libertadores via competições nacionais, sendo cinco diretas e duas na fase preliminar. Os quatro primeiros do Brasileirão e o campeão da Copa do Brasil vão direto à fase de grupos. Já o quinto colocado e o vice-campeão da Copa do Brasil disputam os playoffs de classificação.
O surgimento de um G9 passa por títulos brasileiros nas competições continentais. Isso acontece porque, caso sejam campeões e também conquistem vagas na Libertadores do ano que vem via Brasileirão ou Copa do Brasil, essas equipes ocupariam as vagas da Conmebol —dadas aos campeões continentais— e liberariam os acessos conquistados nos torneios nacionais para outros clubes.
Se a final da Sul-Americana fosse entre Atlético-MG e Vasco, haveria uma possibilidade maior de uma vaga extra surgir de um deles. Isso acontece porque ambos estão na semifinal da Copa do Brasil, e o Galo é o sexto colocado na tabela do Brasileirão, ou seja, também pode conquistar a vaga via pontos corridos.
O Vasco também poderia interferir se conseguisse a vaga via Sul-Americana e caísse no Brasileirão. A Conmebol não permite que clubes que estejam na segunda divisão nacional disputem torneios continentais. Assim, se fosse campeão, a vaga dele seria repassada.
Libertadores também importa
O Brasil já tem um representante na final da Libertadores. O Palmeiras já se garantiu na decisão e espera pelo vencedor entre Flamengo e Estudiantes, que se enfrentam nesta sexta-feira (23), no Maracanã.
Se o Flamengo avançar, uma equipe do país será campeã e aumentará a chance de uma vaga extra, uma vez que cariocas e paulistas estão no G4 do Brasileirão.
Outros cenários
Vagas extras podem surgir por causa da combinação Brasileirão + Copa do Brasil. Por exemplo, se o Palmeiras ou o Atlético-MG forem à final da competição de mata-mata e também conquistarem vaga via pontos corridos, eles vão criar vagas extras na tabela.
O Grêmio também pode interferir. O clube gaúcho está no Z4 do Brasileiro, mas está na semifinal da Copa do Brasil. Se chegar à decisão, mas cair, sua vaga será repassada ao melhor time não classificado à Libertadores via Campeonato Brasileiro.
Caso a caso
Se um clube for campeão da Libertadores ou da Sula e conseguir vaga via Brasileirão: ocupa vaga da Conmebol e abre espaço no Brasileirão
Se um clube for campeão da Libertadores ou da Sula e conseguir vaga via Copa do Brasil: ocupa vaga da Conmebol e abre espaço no Brasileirão
Se um clube conseguir vaga via Brasileirão e Copa do Brasil: ocupa a vaga mais benéfica (direto na fase de grupos) e abre mais um espaço no Brasileirão. Se as vagas forem idênticas (ambas na fase de grupos ou na Pré-Libertadores), abre outro espaço no Brasileiro do mesmo jeito.
Quem espera por G9?
Neste momento, Flamengo, Palmeiras, Athletico e Cruzeiro formam o G4 do Brasileiro. Estes clubes estão garantidos com a vaga direta na fase de grupos via Campeonato Brasileiro.
O Fluminense é o atual quinto colocado e estaria indo para a Pré-Libertadores. Atlético-MG e Bahia aparecem poucos pontos atrás e sonham com uma vaga via Brasileirão.
Santos, São Paulo e Bragantino estão mais distantes e torcem pela ampliação de vagas. O Peixe e o Tricolor ocupam a 8ª e a 9ª colocação atualmente e, se houvesse um G9, estariam no grupo que acessaria a Libertadores.
Quais clubes podem conquista duas vagas e gerar G9?
- Palmeiras: Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro
- Flamengo: Libertadores e Brasileiro
- Atlético-MG: Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro
Quem pode gerar vaga se cair?
- Vasco: se for finalista da Copa do Brasil
- Grêmio: se for finalista da Copa do Brasil
Tabela do Brasileirão
Acaba em 2/12
- Flamengo - 67 pontos
- Palmeiras - 66 pontos
- Athletico-PR - 53 pontos
- Cruzeiro - 51 pontos
- Fluminense - 51 pontos
- Atlético-MG - 50 pontos
- Bahia - 49 pontos
- Santos - 45 pontos
- São Paulo - 42 pontos
- Red Bull Bragantino - 41 pontos
- Botafogo - 39 pontos
- Coritiba - 39 pontos
- Vitória - 37 pontos
- Mirassol - 36 pontos
- Vasco - 35 pontos
- Corinthians - 33 pontos
- Internacional - 32 pontos
- Grêmio - 31 pontos
- Remo - 26 pontos
- Chapecoense - 18 pontos
Semifinais da Sul-Americana
Acaba em 21/11
- Boca Juniors 0 x 1 Vasco / Vasco 1 x 3 Boca Juniors (Boca classificado)
- Atlético-MG 3 x 0 Montevideo City Torque / Montevideo City Torque 2 x 0 Atlético-MG (Galo classificado)
Semifinais da Libertadores
Acaba em 28/11
- Flamengo x Estudiantes (empate por 0 a 0 na ida)
- Fluminense 1 x 2 Palmeiras / Palmeiras 0 (5)x(3) 1 Fluminense (Palmeiras classificado)
Semifinais da Copa do Brasil
Acaba em 6/12
- Atlético-MG x Grêmio
- Palmeiras x Vasco