22 de outubro de 2026
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BRASILEIRO

Queda do Vasco diminui chance de G9; Atlético-MG vira esperança

Por Renan Liskai | da Folhapress
| Tempo de leitura: 4 min
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Cesar Greco/Palmeiras
Palmeiras, de Abel Ferreira, tem três competições para garantir vaga na Libertadores 2027
Palmeiras, de Abel Ferreira, tem três competições para garantir vaga na Libertadores 2027

A chance de um Campeonato Brasileiro terminar com um G9 está em risco após a eliminação do Vasco para o Boca Juniors, na semifinal da Sul-Americana. A possibilidade ainda existe, mas depende de um título do Atlético-MG na competição —nesta quarta-feira (21), a equipe mineira eliminou o Montevideo City Torque.

O Brasil tem direito a sete vagas na Libertadores via competições nacionais, sendo cinco diretas e duas na fase preliminar. Os quatro primeiros do Brasileirão e o campeão da Copa do Brasil vão direto à fase de grupos. Já o quinto colocado e o vice-campeão da Copa do Brasil disputam os playoffs de classificação.

O surgimento de um G9 passa por títulos brasileiros nas competições continentais. Isso acontece porque, caso sejam campeões e também conquistem vagas na Libertadores do ano que vem via Brasileirão ou Copa do Brasil, essas equipes ocupariam as vagas da Conmebol —dadas aos campeões continentais— e liberariam os acessos conquistados nos torneios nacionais para outros clubes.

Se a final da Sul-Americana fosse entre Atlético-MG e Vasco, haveria uma possibilidade maior de uma vaga extra surgir de um deles. Isso acontece porque ambos estão na semifinal da Copa do Brasil, e o Galo é o sexto colocado na tabela do Brasileirão, ou seja, também pode conquistar a vaga via pontos corridos.

O Vasco também poderia interferir se conseguisse a vaga via Sul-Americana e caísse no Brasileirão. A Conmebol não permite que clubes que estejam na segunda divisão nacional disputem torneios continentais. Assim, se fosse campeão, a vaga dele seria repassada.

Libertadores também importa

O Brasil já tem um representante na final da Libertadores. O Palmeiras já se garantiu na decisão e espera pelo vencedor entre Flamengo e Estudiantes, que se enfrentam nesta sexta-feira (23), no Maracanã.

Se o Flamengo avançar, uma equipe do país será campeã e aumentará a chance de uma vaga extra, uma vez que cariocas e paulistas estão no G4 do Brasileirão.

Outros cenários

Vagas extras podem surgir por causa da combinação Brasileirão + Copa do Brasil. Por exemplo, se o Palmeiras ou o Atlético-MG forem à final da competição de mata-mata e também conquistarem vaga via pontos corridos, eles vão criar vagas extras na tabela.

O Grêmio também pode interferir. O clube gaúcho está no Z4 do Brasileiro, mas está na semifinal da Copa do Brasil. Se chegar à decisão, mas cair, sua vaga será repassada ao melhor time não classificado à Libertadores via Campeonato Brasileiro.

Caso a caso

Se um clube for campeão da Libertadores ou da Sula e conseguir vaga via Brasileirão: ocupa vaga da Conmebol e abre espaço no Brasileirão

Se um clube for campeão da Libertadores ou da Sula e conseguir vaga via Copa do Brasil: ocupa vaga da Conmebol e abre espaço no Brasileirão

Se um clube conseguir vaga via Brasileirão e Copa do Brasil: ocupa a vaga mais benéfica (direto na fase de grupos) e abre mais um espaço no Brasileirão. Se as vagas forem idênticas (ambas na fase de grupos ou na Pré-Libertadores), abre outro espaço no Brasileiro do mesmo jeito.

Quem espera por G9?

Neste momento, Flamengo, Palmeiras, Athletico e Cruzeiro formam o G4 do Brasileiro. Estes clubes estão garantidos com a vaga direta na fase de grupos via Campeonato Brasileiro.

O Fluminense é o atual quinto colocado e estaria indo para a Pré-Libertadores. Atlético-MG e Bahia aparecem poucos pontos atrás e sonham com uma vaga via Brasileirão.

Santos, São Paulo e Bragantino estão mais distantes e torcem pela ampliação de vagas. O Peixe e o Tricolor ocupam a 8ª e a 9ª colocação atualmente e, se houvesse um G9, estariam no grupo que acessaria a Libertadores.

Quais clubes podem conquista duas vagas e gerar G9?

  • Palmeiras: Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro
  • Flamengo: Libertadores e Brasileiro
  • Atlético-MG: Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro

Quem pode gerar vaga se cair?

  • Vasco: se for finalista da Copa do Brasil
  • Grêmio: se for finalista da Copa do Brasil

Tabela do Brasileirão

Acaba em 2/12

  1. Flamengo - 67 pontos
  2. Palmeiras - 66 pontos
  3. Athletico-PR - 53 pontos
  4. Cruzeiro - 51 pontos
  5. Fluminense - 51 pontos
  6. Atlético-MG - 50 pontos
  7. Bahia - 49 pontos
  8. Santos - 45 pontos
  9. São Paulo - 42 pontos
  10. Red Bull Bragantino - 41 pontos
  11. Botafogo - 39 pontos
  12. Coritiba - 39 pontos
  13. Vitória - 37 pontos
  14. Mirassol - 36 pontos
  15. Vasco - 35 pontos
  16. Corinthians - 33 pontos
  17. Internacional - 32 pontos
  18. Grêmio - 31 pontos
  19. Remo - 26 pontos
  20. Chapecoense - 18 pontos

Semifinais da Sul-Americana 

Acaba em 21/11

  • Boca Juniors 0 x 1 Vasco / Vasco 1 x 3 Boca Juniors (Boca classificado)
  • Atlético-MG 3 x 0 Montevideo City Torque / Montevideo City Torque 2 x 0 Atlético-MG (Galo classificado)

Semifinais da Libertadores

Acaba em 28/11

  • Flamengo x Estudiantes (empate por 0 a 0 na ida)
  • Fluminense 1 x 2 Palmeiras / Palmeiras 0 (5)x(3) 1 Fluminense (Palmeiras classificado)

Semifinais da Copa do Brasil

Acaba em 6/12

  • Atlético-MG x Grêmio
  • Palmeiras x Vasco

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