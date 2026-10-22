A chance de um Campeonato Brasileiro terminar com um G9 está em risco após a eliminação do Vasco para o Boca Juniors, na semifinal da Sul-Americana. A possibilidade ainda existe, mas depende de um título do Atlético-MG na competição —nesta quarta-feira (21), a equipe mineira eliminou o Montevideo City Torque.

O Brasil tem direito a sete vagas na Libertadores via competições nacionais, sendo cinco diretas e duas na fase preliminar. Os quatro primeiros do Brasileirão e o campeão da Copa do Brasil vão direto à fase de grupos. Já o quinto colocado e o vice-campeão da Copa do Brasil disputam os playoffs de classificação.

O surgimento de um G9 passa por títulos brasileiros nas competições continentais. Isso acontece porque, caso sejam campeões e também conquistem vagas na Libertadores do ano que vem via Brasileirão ou Copa do Brasil, essas equipes ocupariam as vagas da Conmebol —dadas aos campeões continentais— e liberariam os acessos conquistados nos torneios nacionais para outros clubes.