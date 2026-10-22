Sob o comando de Cesc Fàbregas, o time italiano Como 1907 impôs na quarta-feira (21) uma das derrotas mais pesadas da história do Manchester United na Champions League, com uma vitória acachapante por 4 a 1 no estádio Giuseppe Sinigaglia, em Como, na região da Lombardia.

O resultado por pouco não igualou a maior derrota dos Red Devils na era moderna da competição continental - um 4 a 0 aplicado pelo Barcelona, na temporada 1994/95 -, graças ao gol solitário do atacante Zirkzee para a equipe inglesa, aos 45 minutos do segundo tempo.

O placar elástico contra um dos clubes mais tradicionais da Europa soaria como um cenário no mínimo improvável até pouco tempo atrás.