Da Série D à goleada sobre o United: italiano Como 1907 renasce
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Sob o comando de Cesc Fàbregas, o time italiano Como 1907 impôs na quarta-feira (21) uma das derrotas mais pesadas da história do Manchester United na Champions League, com uma vitória acachapante por 4 a 1 no estádio Giuseppe Sinigaglia, em Como, na região da Lombardia.
O resultado por pouco não igualou a maior derrota dos Red Devils na era moderna da competição continental - um 4 a 0 aplicado pelo Barcelona, na temporada 1994/95 -, graças ao gol solitário do atacante Zirkzee para a equipe inglesa, aos 45 minutos do segundo tempo.
O placar elástico contra um dos clubes mais tradicionais da Europa soaria como um cenário no mínimo improvável até pouco tempo atrás.
Isso porque, até a temporada 2018/19, o Como disputava a quarta divisão do Campeonato Italiano. A ascensão meteórica, em cerca de sete anos, se deveu essencialmente ao investimento de um conglomerado indonésio do setor de tabaco, que permitiu ao tradicional clube chegar à elite do futebol italiano e europeu.
Como seu próprio nome sugere, a agremiação de história secular começou sua trajetória no início do século passado, em 1907, no norte da Itália, na época com o nome de Como Foot-Ball Club. Em 1913/14, chegou à primeira divisão italiana.
De pretensões modestas, a equipe conseguiu na temporada 1949/50 seu melhor resultado até então, quando terminou na 7ª colocação. Na temporada 1985/86, quando contava em seu elenco com o meia brasileiro Dirceu, com passagens por Botafogo, Vasco e Atlético de Madrid, foi o 9º colocado, posição que repetiu na temporada seguinte.
A derrocada esportiva do clube começou no fim dos anos 1980. Na temporada 1988/89, foi rebaixado para a segunda divisão, quando terminou na 18ª e última posição na época. Durante a década de 1990, oscilou entre a segunda, a terceira e até a quarta divisão do Calcio.
O clube ainda esboçou uma reação no início dos anos 2000. Em 2001/02, foi campeão da Série B, contando com os gols do atacante Luís Oliveira, nascido em São Luís (MA) e naturalizado belga. Oliveira foi o artilheiro do campeonato, com 23 gols em 38 partidas.
Na temporada 2002/03, no retorno à elite italiana, terminou na 17ª e penúltima colocação, com apenas 4 vitórias em 34 partidas. Na sequência, na temporada 2003/04, foi o último colocado da Série B, sendo rebaixado à terceira divisão.
Em dezembro de 2004, com as receitas em queda e o acúmulo de atrasos de salário a jogadores e fornecedores, o Como teve a falência decretada, com sua exclusão do futebol profissional.
Sob uma nova administração, o clube retomou as atividades nas divisões inferiores, galgando acessos até chegar novamente à Série B na temporada 2015/16. No retorno à segunda divisão, contudo, terminou na 22ª e última colocação.
A história do Como começou a mudar de figura em meados de 2019, quando os bilionários irmãos indonésios Robert Budi Hartono e Michael Bambang Hartono, do conglomerado Djarum Group, do setor de tabaco, adquiraram o clube por cerca de € 220 mil (R$ 1,2 milhão).
Com aportes de cerca de € 300 milhões (R$ 1,7 bilhão) desde então, o Como sagrou-se campeão da Série D na temporada 2018/19; na tempora 2020/21, venceu a Série C; e na 2023/24, contando em seu elenco com o meia Cesc Fàbregas, com passagens por Arsenal e Barcelona, terminou a Série B na segunda colocação, garantindo seu retorno à primeira divisão.
Na volta à Série A, Fabregas, aposentado dos gramados, assumiu o comando técnico da equipe. O principal reforço dentro das quatro linhas foi a chegada do jovem argentino Nico Paz —apontado pela mídia argentina como um possível sucessor da camisa 10 de Messi na seleção argentina—, por empréstimo, vindo do Real Madrid. O time terminou o campeonato na 10ª colocação.
Na temporada 2025/26, contando com Nico Paz como o grande protagonista do time, e os gols do atacante grego Anastasios Douvikas, o Como foi o 4º colocado do Italiano, terminando à frente de Milan e Juventus, conseguindo sua primeira classificação à Champions.
Para a temporada 2026/27, o clube italiano ainda se reforçou com a chegada dos laterais brasileiros Yan Couto e Kaiki Bruno, com convocações para a seleção brasileira.
Na estreia na Champions, o Como aplicou uma goleada por 4 a 1 sobre o RB Leipzig. Na sequência, jogando fora de casa, foi superado pelo Feyenoord, por 3 a 2, antes de conseguir a vitória elástica sobre o United.
"Para nós, é uma noite especial. Ainda estamos no início daquilo que temos em mente. Mantemos os pés no chão e seguimos assim", declarou Fabregas após a goleada. "Não sei se podemos competir com todos, precisamos manter a humildade", acrescentou o treinador.
O time é o atual 9ª colocada fase de liga da Champions, a uma posição da vaga direta para o mata-mata. Na próxima rodada, no dia 4 de novembro, o Como encara o Lens, da França.
Raio-X
COMO 1907
- Fundação: 1907
- Sede: Como, no norte da Itália
- Estádio: Giuseppe Sinigaglia
- Controlador: grupo indonésio Djarum, desde 2019
- Técnico: Cesc Fàbregas, ex-jogador de Espanha, Arsenal e Barcelona
- Ascensão: da quarta divisão, em 2019, à Champions League, em 2026
- Títulos: Série B (3 vezes), Série C (4 vezes)