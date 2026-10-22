Mais um corpo é encontrado na marginal Tietê, em São Paulo
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Mais um corpo foi encontrado na marginal Tietê, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira (22), de acordo com o Corpo de Bombeiros.
O cadáver de um homem em avançado estado de decomposição foi localizado na altura do número 100, na região da Vila Leopoldina, na zona oeste, às margens do rio. Os bombeiros fizeram a remoção e deixaram o corpo em local de mais fácil acesso.
A Polícia Militar assumiu a ocorrência, que ainda está em apuração, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública). O homem ainda não foi identificado.
Na tarde de quarta-feira (21), o corpo de outro homem foi achado na avenida Coronel Sezefredo Fagundes, na zona norte.
A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e, posteriormente, a vítima foi identificada como um homem de 43 anos que estava desaparecido desde o último dia 16.
A perícia foi acionada e foram requisitados exames ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico-Legal.
O caso foi registrado como homicídio no 20° DP (Água Fria).
Ainda na quarta-feira, durante a madrugada, a PM encontrou o corpo de uma mulher esquartejado na altura do Parque Novo Mundo, na zona norte.
Os policiais estavam realizando um patrulhamento na marginal, no acesso à avenida Educador Paulo Freire, quando viram dois homens mexendo em sacos.
Quando tentaram fazer a abordagem, foram recebidos a tiros. A equipe reagiu e, segundo a PM, um dos homens foi atingido e morreu ainda no local. O outro homem conseguiu fugir.
No entorno, os militares encontraram a cabeça e outras partes do corpo de uma mulher, ainda não identificada. As partes do corpo estavam em um dos sacos que os homens manuseavam. Um revólver calibre 38, com numeração raspada, também foi encontrado.
O homem que morreu foi identificado como Carlos Alberto Furtado, 47. De acordo com a PM, ele tinha registros criminais por estelionato, crime contra a dignidade sexual, e tinha uma medida protetiva contra ele, solicitada pela ex-mulher, em 2025.
A vítima não era a ex-mulher dele, segundo a polícia.