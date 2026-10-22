Mais um corpo foi encontrado na marginal Tietê, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira (22), de acordo com o Corpo de Bombeiros.

O cadáver de um homem em avançado estado de decomposição foi localizado na altura do número 100, na região da Vila Leopoldina, na zona oeste, às margens do rio. Os bombeiros fizeram a remoção e deixaram o corpo em local de mais fácil acesso.

A Polícia Militar assumiu a ocorrência, que ainda está em apuração, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública). O homem ainda não foi identificado.