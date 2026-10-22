Prefeito de NY elogia Lula após aprovação do fim da escala 6x1
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O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, publicou nesta quarta-feira (22) uma mensagem de apoio a Lula pela aprovação do fim da escala 6x1. O político do Partido Democrata mencionou uma conversa que teve com o presidente brasileiro há cerca de um mês, em Nova York, às vésperas da Assembleia-Geral da ONU.
"Há um mês, sentei-me com o presidente Lula para discutir como fazer o governo servir às pessoas pobres e trabalhadoras", escreveu Mamdani em seu perfil no X. "Semanas depois, o Brasil deu um passo histórico: uma semana de trabalho de 40 horas, pelo menos dois dias de folga e sem redução de salário para mais de 30 milhões de trabalhadores."
A aprovação foi uma das principais bandeiras de Lula durante a campanha pela reeleição.
Mamdani também traçou um paralelo histórico com os EUA. "Os trabalhadores lutaram durante décadas para conquistar a semana de cinco dias de trabalho nos Estados Unidos. Os trabalhadores brasileiros também lutaram por essa vitória", afirmou. "Parabenizo-os por essa conquista."
"As pessoas que trabalham merecem tempo para viver, não apenas para trabalhar. Construir um futuro melhor significa devolver às pessoas mais tempo de suas próprias vidas. E nós continuaremos lutando por isso", escreveu.
O encontro entre Lula e o prefeito ocorreu em 21 de setembro, na residência do embaixador do Brasil junto à ONU, Sérgio Danese, a pedido de Mamdani. A reunião durou cerca de uma hora e foi privada. Os dois discutiram experiências do terceiro mandato de Lula na área trabalhista, entre elas, a defesa do fim da escala 6x1. Também falaram sobre o combate à pobreza e às desigualdades, a defesa da democracia e o enfrentamento à desinformação.
Na ocasião, Mamdani chamou Lula de uma de suas "grandes inspirações". O presidente, por sua vez, mencionou a juventude do prefeito, de 34 anos, e pediu que ele não abandonasse o discurso de combate às desigualdades que o levou à vitória em Nova York. Lula ainda convidou Mamdani para visitar o Brasil.
Pouco menos de um mês depois do encontro, o Congresso brasileiro promulgou a emenda constitucional que altera a jornada de trabalho e estabelece o fim da escala 6x1. A mudança prevê dois dias de descanso semanal remunerado e será implementada de forma gradual. A jornada máxima, atualmente de 44 horas semanais, será reduzida para 42 horas no primeiro ano e para 40 horas a partir do segundo ano. O texto também determina que a redução da jornada não poderá implicar diminuição de salário.
O Senado aprovou a proposta em dois turnos em 14 de outubro, a 11 dias do segundo turno, e a medida foi considerada uma importante vitória eleitoral do presidente. A Câmara já havia aprovado o texto anteriormente.