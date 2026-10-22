O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, publicou nesta quarta-feira (22) uma mensagem de apoio a Lula pela aprovação do fim da escala 6x1. O político do Partido Democrata mencionou uma conversa que teve com o presidente brasileiro há cerca de um mês, em Nova York, às vésperas da Assembleia-Geral da ONU.

"Há um mês, sentei-me com o presidente Lula para discutir como fazer o governo servir às pessoas pobres e trabalhadoras", escreveu Mamdani em seu perfil no X. "Semanas depois, o Brasil deu um passo histórico: uma semana de trabalho de 40 horas, pelo menos dois dias de folga e sem redução de salário para mais de 30 milhões de trabalhadores."

A aprovação foi uma das principais bandeiras de Lula durante a campanha pela reeleição.