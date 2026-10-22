O campus do IFSP (Instituto Federal de São Paulo), na região do Pari, na região central da capital, foi esvaziado na tarde desta quinta-feira (22) após uma ameaça de atentado. A direção suspendeu as atividades para garantir a segurança dos estudantes e professores.

"Por motivo de força maior e para garantir a segurança da comunidade escolar, a direção-geral do campus comunica a necessidade de suspender, por prevenção, todas as atividades presenciais no campus São Paulo no dia de hoje", diz o comunicado.

Em nota, Wellington Pereira das Virgens, diretor do campus, disse que "nenhum artefato ou objeto suspeito" foi encontrado após uma vistoria no prédio.