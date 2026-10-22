PT usou trechos de entrevista de Santos Cruz sem autorização
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A campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou, sem autorização, trechos de uma entrevista do general Santos Cruz à série de reportagens "Revelando" no horário eleitoral desta quarta (21).
A equipe da série afirma, em nota enviada à reportagem, que não autorizou e não cede imagens ou qualquer conteúdo para campanha eleitoral, "ratificando que esse material só pode ser utilizado para fins jornalísticos".
O projeto diz ainda que a campanha do PT utilizou os trechos sem dar os devidos créditos.
A reportagem entrou em contato com a campanha do petista, mas não teve resposta até a publicação desta reportagem.
Na entrevista concedida ao jornalista Bruno Torturra, o ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo de Jair Bolsonaro chama o pai de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de "completamente despreparado" e diz que uma característica dele era a "covardia pessoal".
"O general, que esteve dentro do governo e da família Bolsonaro, tem um recado para você", informa um letreiro que abriu o segmento final da propaganda, antes de exibir os trechos da entrevista.
O ex-ministro diz que o que aconteceu foi uma irresponsabilidade inadmissível. "Estou acompanhando e avaliando o que foi feito. Sem dúvida, absurdo", diz Santos Cruz. Sobre possíveis ações legais, afirma não ter se decidido. O "Revelando" não pretende judicializar o caso, por ora.
"Recentemente dei uma entrevista em vídeo para o canal ‘Revelando’. Só esse canal tem o meu direito de imagem. Eu não cedi esse direito a ninguém mais e a nenhum outro veículo de comunicação", afirma, em nota, o general.
"As minhas opiniões durante a entrevista estão nela contidas. Não pedi e não peço voto a candidato nenhum. Cada eleitor que faça sua escolha. É um direito universal. E o resultado final deve ser respeitado por todos os brasileiros. E que todos torçam para que o eleito e o novo governo tenham sucesso", afirma.
A série "Revelando" é uma iniciativa do podcast Calma Urgente em parceria com o ICL, Mídia Ninja e 342 Artes. O projeto vem exibindo vídeos críticos a Flávio Bolsonaro e seu entorno, falando de assuntos como a ligação do Banco Master com a Igreja da Lagoinha e a relação do senador e candidato com um bispo que atacou Nossa Senhora Aparecida, por exemplo.
Nos trechos usados pelo PT, o general diz que "esse extremismo não é direita, isso é vigarice". Sobre Flávio, o ex-ministro diz que o candidato não tem identidade e que ele representa os interesses do pai e os interesses da família Bolsonaro.
A peça de propaganda eleitoral do PT desta quarta (21) fez um forte aceno a direitistas indecisos, sempre diferenciando a direita da extrema direita, além de explorar, também, a imagem do vice-presidente Geraldo Alckmin, que foi um quadro histórico do PSDB.