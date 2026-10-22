A campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou, sem autorização, trechos de uma entrevista do general Santos Cruz à série de reportagens "Revelando" no horário eleitoral desta quarta (21).

A equipe da série afirma, em nota enviada à reportagem, que não autorizou e não cede imagens ou qualquer conteúdo para campanha eleitoral, "ratificando que esse material só pode ser utilizado para fins jornalísticos".

O projeto diz ainda que a campanha do PT utilizou os trechos sem dar os devidos créditos.