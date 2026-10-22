Tarcísio politiza incêndios na amazônia e posta 'filmes de ação'
| Tempo de leitura: 6 min
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), está usando as redes sociais dele e do estado para politizar o combate aos incêndios florestais em curso na amazônia nas últimas semanas, com ataques ao PT e à esquerda, mirando o presidente Lula.
A estratégia está sendo empregada em sintonia com o adversário do petista na disputa pela Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), e outros aliados da direita, como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que vêm acusando o governo federal de não atuar para o fim das queimadas no Amazonas.
Procurado duas vezes, por email, para comentar o uso político da operação paulista no Amazonas, o Palácio dos Bandeirantes enviou nota que não traz nenhuma informação direta sobre o tema.
O primeiro passo de Tarcísio foi postar em seu perfil pessoal, no último dia 10, um vídeo em que diz haver incompetência, descaso e hipocrisia do PT e da esquerda diante do que seria uma falta de ação federal no trabalho contra a queima das florestas no Norte. Nessa publicação, ele mostra imagens de um homem vestido de brigadista em uma mata criticando a falta de contingente e equipamentos para conter fogo.
"Eles somem diante do que está acontecendo na Amazônia", diz o governador no vídeo.
No dia seguinte, os canais oficiais do estado passaram a divulgar o envio de uma equipe com 30 bombeiros e integrantes da Defesa Civil paulista para agir contra o fogo na floresta amazônica.
A agência de notícias do governo produziu cinco releases, textos para distribuir à imprensa, descrevendo a operação, equipamentos levados e detalhes das missões atribuídas ao grupo.
As contas oficiais da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros paulista nas redes sociais passaram a publicar conteúdos com imagens sobre as atividades. Os vídeos são dramatizados com músicas e edição que se assemelham às de filmes de ação.
Ao todo já são mais de 20 publicações oficiais em texto e vídeos desde o dia 10.
No dia 12, Tarcísio também repostou em sua conta uma dessas gravações, na qual a equipe está em um avião e é elogiada por meio do sistema de áudio da aeronave. "Heróis de São Paulo a caminho do Amazonas", escreveu o governador na publicação.
Reeleito em primeiro turno no último dia 4, Tarcísio passou a semana seguinte à eleição em Brasília, participando de articulações para a campanha de Flávio.
A partir de então, ele intensificou ataques ao governo Lula nas redes sociais em temas diferentes.
"Muita gente tenta vender a ideia de que cuidar do meio ambiente é exclusividade de um campo político. Mas nós provamos, em São Paulo, que um governo de direita pode fazer muito. E fazer de verdade", disse o governador no vídeo postado no dia 10. O campo político que o bolsonarista cita é a esquerda.
Na publicação, Tarcísio destacou ações de seu governo para combater incêndios em São Paulo. Na semana passada, quando esteve na capital paulista, Flávio elogiou o governador, durante um discurso em seu comitê de campanha, pela atenção ao tema.
No mesmo dia em que Tarcísio publicou seu vídeo, Nikolas também levou o tema às suas redes sociais.
Em sua gravação, Nikolas faz ofensas ao superintendente regional do Ibama, Joel Bentes Araujo Filho. O deputado também passou a atuar diariamente pela eleição de Flávio.
Em ato de campanha em Manaus (AM), na última terça (20), Flávio falou sobre as queimadas para atacar o adversário do PT.
"O Lula está cagando para a Amazônia. A partir de janeiro do ano que vem, vocês terão um presidente que vai ajudar o estado do Amazonas a combater as queimadas. O Lula, além de não preservar a amazônia, ele está de costas para a amazônia. Nem um pedido de ajuda dos bombeiros daqui do Amazonas, ele atendeu", disse o candidato no comício.
"A partir do ano que vem, vocês terão um Presidente da República que vai tomar conta, sim, da floresta, mas vai transformar as riquezas que Deus deu em riquezas para cada um de vocês, povo amazonense", completou.
No discurso, Flávio fez referência a uma controvérsia que envolveu a direção do Corpo de Bombeiros do Amazonas e o governo federal.
A polêmica começou no último dia 9, quando o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Amazonas, coronel Orleilso Muniz, disse em entrevista a uma emissora de TV local que o governo federal havia recusado o envio de quatro aeronaves para o combate aos incêndios no estado.
O requerimento havia sido feito em meados de setembro ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública. A pasta respondeu, em ofício ao Amazonas, que na ocasião havia "impossibilidade de atendimento ao pleito, considerando, ainda, a indisponibilidade de bens dessa natureza aptos para doação".
Após crítica na TV, o governo federal se defendeu afirmando em nota que em setembro já estava em comunicação com o Governo do Amazonas e chegou a acionar combatentes do Respad (Projeto de Resposta em Ações Integradas para Atuação em Situações de Desastres) e um avião para serem enviados aos locais com focos de incêndio.
Porém, segundo a gestão Lula, em 30 de setembro, "após chuvas contribuírem para o controle dos focos de incêndio, o Governo do Amazonas comunicou que não seria mais necessário o apoio do Respad, dispensando a atuação da equipe federal antes de seu deslocamento para o campo".
Na nota, a administração petista ressaltou que já havia destinado ao Amazonas R$ 45 milhões, com pagamentos em 2025 e 2026, por meio do projeto ProAmazon, apoiado pelo Fundo Amazônia, "destinados ao fortalecimento da estrutura do Corpo de Bombeiros Militar do Estado e das ações de prevenção e combate a incêndios florestais e queimadas não autorizadas".
Na sequência, o Governo do Amazonas rebateu a afirmação negando que tivesse recusado o apoio da administração federal.
A controvérsia foi encerrada com uma reunião no dia 10 entre autoridades estaduais, ministros da gestão Lula e o presidente do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), Jair Schmitt. Na ocasião foi estabelecido o envio pelo governo federal de 11 aeronaves, 330 brigadistas, 41 fiscais e 32 viaturas para conter as chamas no Amazonas.
As acusações de Flávio são contestadas por integrantes do governo federal que apontam melhoras nos índices ligados ao meio ambiente na atual gestão, como a redução de emissões de gases-estufa e da taxa de desmatamento.
Em nota, a gestão Tarcísio afirmou que o Governo do Amazonas fez um pedido formal de auxílio ao combate aos incêndios e agentes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros prepararam uma equipe para viagem ao estado no dia seguinte.
A reportagem também perguntou que eventual experiência prévia os agentes enviados ao Amazonas têm para lidar com a situação em curso na região.
O Palácio dos Bandeirantes disse que o grupo tem "qualificações em busca e salvamento, operações em áreas de mata, salvamento terrestre e outras especialidades, além de materiais de combate direto ao fogo, equipamentos de proteção e atendimento pré-hospitalar, drones, ferramentas motorizadas, comunicação e recursos de apoio logístico".
Essa publicação foi realizada com o apoio da Rainforest Reporting Grant, do Pulitzer Center.