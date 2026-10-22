O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), está usando as redes sociais dele e do estado para politizar o combate aos incêndios florestais em curso na amazônia nas últimas semanas, com ataques ao PT e à esquerda, mirando o presidente Lula.

A estratégia está sendo empregada em sintonia com o adversário do petista na disputa pela Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), e outros aliados da direita, como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que vêm acusando o governo federal de não atuar para o fim das queimadas no Amazonas.

Procurado duas vezes, por email, para comentar o uso político da operação paulista no Amazonas, o Palácio dos Bandeirantes enviou nota que não traz nenhuma informação direta sobre o tema.