Os jogos em solo brasileiro das competições continentais nesta semana geraram um contraste no espaço mais nobre dos uniformes.

Enquanto o Boca Juniors exibiu seu patrocinador master —uma casa de apostas—, Palmeiras e Fluminense precisaram cumprir a legislação em vigor no país: nada de bets.

No duelo brasileiro, os dois times se enfrentaram no Nubank Parque com marcas alternativas: aplicativos de estatísticas e resultados de futebol.