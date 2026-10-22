Dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, 13 têm alguma dívida em atraso. A maior parte (9) acumulava salários em atraso a jogadores e funcionários, até junho de 2026.

Atlético-MG, Botafogo, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Internacional, Santos, São Paulo e Vitória tinham alguma pendência com atletas ou funcionários ao fim do primeiro semestre.

No caso da Série B, são 11 os clubes que reportaram atrasos a jogadores ou funcionários no período —América-MG, Atlético-GO, Avaí, Ceará, Criciúma, Cuiabá, Fortaleza, Náutico, Ponte Preta, Sport e Vila Nova.