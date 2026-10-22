A TV Globo realiza nesta sexta-feira (23) o último debate entre os candidatos à Presidência Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). O encontro começa às 21h20, logo após o Jornal Nacional, e será mediado pelo jornalista César Tralli.

O debate será exibido ao vivo dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com transmissão simultânea pela GloboNews, pelo g1 e pelo Globoplay.

Segundo a emissora, o programa terá quatro blocos de perguntas e respostas entre os candidatos, além das considerações finais. Três blocos têm temas determinados, e um, tema livre. A ordem das perguntas será definida por sorteios feitos ao vivo pelo mediador.