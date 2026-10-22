A governadora Celina Leão (PP) lidera a disputa no segundo turno ao Governo do Distrito Federal, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (22).

A candidata à reeleição tem 54% das intenções de voto, enquanto Leandro Grass (PT) soma 37%. Outros 7% dizem que vão votar em branco, nulo ou nenhum, e há 2% de indecisos.

No levantamento anterior, divulgado em 8 de outubro, Celina batia Grass por 55% a 37% em votos totais. Já o percentual de eleitores que declaram intenção de voto em branco, nulo ou em nenhum variou de 5% para 7% entre as duas rodadas, enquanto indecisos são 2%, ante 3% do último levantamento.