O senador independente Bernie Sanders se uniu a deputados democratas que cobram do presidente-executivo da Meta, Mark Zuckerberg, explicações sobre suspeitas de tratamento desigual às campanhas de Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) nas redes sociais às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais brasileiras, marcado para domingo (25).

A carta, uma iniciativa da deputada democrata Pramila Jayapal teve adesão de outros 11 deputados. Eles citam relatos de que plataformas da Meta teriam restringido conteúdos de Lula e ampliado a visibilidade de publicações do adversário.

A iniciativa ocorre dois dias depois de cinco organizações da sociedade civil pedirem ao Congresso dos Estados Unidos uma investigação sobre a atuação da Meta na eleição brasileira.