Os patrimônios declarados pelos candidatos à Presidência voltaram à evidência depois que o presidente Lula (PT) desafiou o senador Flávio Bolsonaro (PL) a abrir seus sigilos bancário, fiscal e telefônico no domingo (18), durante o debate da Band.

Na proposta formalizada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) na terça-feira (20), o mandatário se compromete a abrir seus sigilos e os de sua família —incluindo a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja; os cinco filhos, inclusive Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha; e os netos com mais de 18 anos— desde que o adversário faça o mesmo consigo e seus familiares.

A princípio, a campanha do filho de Jair Bolsonaro pretendia ignorar o desafio. Na quarta-feira (21), no entanto, o candidato do PL disse que concordaria em disponibilizar as informações desde que o rival incluísse na quebra o ex-assessor Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola —contraproposta aceita pela equipe do petista.