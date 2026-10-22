A Polícia Federal encontrou uma sala secreta em um hangar no Aeroporto Internacional de Brasília, utilizado pelas empresas de aviação do advogado Willer Tomaz, amigo do senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ), para armazenamento de dinheiro vivo e uma máquina para contagem de cédulas.

A informação foi publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo e confirmada pela reportagem.

A ação integrou a Operação Sem Desconto, deflagrada em agosto deste ano e autorizada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça.