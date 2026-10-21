Alunos do Colégio Cívico-Militar Érico Veríssimo, em Cambé (PR), protestaram nesta terça-feira (20) em frente à unidade contra a descoberta de câmeras nos banheiros da escola. Os estudantes cobraram explicações da direção. Um grupo de pais também foi ao colégio para pedir informações.

Segundo entrevistas concedidas à RPC (Rede Paranaense de Comunicação), uma das alunas arrancou o equipamento da parede do banheiro e confirmou tratar-se de uma câmera. Outro estudante teria visto imagens dos banheiros feminino e masculino ao entrar em uma sala de monitoramento da escola.

Em comunicado aos pais e responsáveis, a direção do colégio afirmou que as câmeras estavam direcionadas às portas de entrada dos banheiros e não captavam imagens dos "espaços direcionados às necessidades fisiológicas dos estudantes".