Um dos fornecedores da campanha deste ano do deputado federal Mario Frias (PL-SP) foi uma empresa ligada a uma diretora da Secretaria Especial da Cultura da época em que o ex-ator chefiava o órgão, no governo de Jair Bolsonaro (PL).

A Estratégia Comunicações Ltda., ligada a Jessika Helen dos Santos, recebeu R$ 80 mil do deputado para prestar serviços à campanha. A empresa também obteve dinheiro direto da conta-corrente do político, R$ 115 mil, além de R$ 775 mil de cota parlamentar do ex-ator e de outros deputados do PL que tentaram a reeleição.

A Polícia Federal investiga o congressista em um esquema ligado a suposto desvio e lavagem de dinheiro. A corporação aponta a movimentação de valores por secretários, parentes, pessoas próximas ou advogados em mais de uma frente para Mario Frias, como doação de campanha e prestação de serviços.