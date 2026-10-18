Quase quatro anos após o fim do governo, 18 integrantes do gabinete e auxiliares de Jair Bolsonaro (PL) cumprem pena, respondem a processos na Justiça ou são investigados pela polícia em razão de diversos crimes.

Levantamento feito pela reportagem mostra que a maioria deles responde a acusações sobre crimes ou irregularidades cometidos durante o período da gestão, de 2019 a 2022. O restante dos casos se refere ao envolvimento com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, com transações mais intensas em 2024 e 2025.

No terceiro governo Lula (PT), que caminha para o fim, quatro pessoas que passaram por postos-chaves em ministérios, um ex-presidente de autarquia e um presidente de estatal são suspeitos de práticas de crimes ainda em fase de investigação em processos no STF (Supremo Tribunal Federal), no STJ (Superior Tribunal de Justiça) e na Justiça Federal, como mostra o levantamento feito pela reportagem.