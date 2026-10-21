As eleições presidenciais de 2026 estão mobilizando as redes e as ruas. A disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) aponta empate técnico nas pesquisas, e o cenário tem levado celebridades a se posicionarem dentro e fora das redes.

O deputado federal André Janones (Rede) mobilizou mais de 5 milhões de eleitores em seu canal no WhatsApp, "Exército do Lula", e amplificou a presença digital do candidato. Ao mesmo tempo, o ator José de Abreu passou a cobrar ativamente o posicionamento de artistas, impulsionando a popularização do termo "psicose política".

O movimento colheu frutos e incentivou outros artistas a declararem seus votos nas redes, e a maioria das vozes fez coro a favor da reeleição de Lula. Além de personalidades que historicamente apoiam a candidatura do petista, como Chico Buarque, Marieta Severo e Malu Mader, outros nomes aderiram à mobilização.