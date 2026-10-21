Saiba quais famosos apoiam Lula e Flávio Bolsonaro
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As eleições presidenciais de 2026 estão mobilizando as redes e as ruas. A disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) aponta empate técnico nas pesquisas, e o cenário tem levado celebridades a se posicionarem dentro e fora das redes.
O deputado federal André Janones (Rede) mobilizou mais de 5 milhões de eleitores em seu canal no WhatsApp, "Exército do Lula", e amplificou a presença digital do candidato. Ao mesmo tempo, o ator José de Abreu passou a cobrar ativamente o posicionamento de artistas, impulsionando a popularização do termo "psicose política".
O movimento colheu frutos e incentivou outros artistas a declararem seus votos nas redes, e a maioria das vozes fez coro a favor da reeleição de Lula. Além de personalidades que historicamente apoiam a candidatura do petista, como Chico Buarque, Marieta Severo e Malu Mader, outros nomes aderiram à mobilização.
Após se arrepender de ter apoiado Collor em 1989, Claudia Raia disse que prometeu que não se envolveria mais com política, mas se colocou contra a eleição de Jair Bolsonaro em 2018 e em 2022 e foi uma das que aderiram ao movimento verde e amarelo criado por Janones.
Ela publicou uma foto ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello, com os dois vestindo camisas verdes e amarelas, com a legenda: "O verde e amarelo é nosso". Apesar de não fazerem o sinal de "L" com as mãos, a mensagem ficou clara.
Outros artistas também se juntaram ao ato virtual. As atrizes Alessandra Negrini, Renata Sorrah e Gloria Pires, o rapper MC Cabelinho e o cantor Alceu Valença foram alguns dos nomes que também publicaram fotos declarando que estão com Lula.
A apresentadora Fátima Bernardes gravou um vídeo para as redes declarando seu voto. "Você não precisa ser lulista nem petista para votar no Lula e no Alckmin. Basta você ser um defensor da democracia, das liberdades, dos direitos que já conquistamos, do respeito a todas as famílias e credos. Eu já me decidi. No dia 25, novamente, eu voto 13, voto Lula e Alckmin. E eu espero que você reflita e venha com a gente", disse.
Protagonista de "Quem Ama Cuida", que está no ar no horário das 21h, Leticia Colin também demonstrou apoio ao atual presidente e, junto com outros atores como Isabel Teixeira, Sophie Charlotte, Renata Sorrah, Taís Araújo e Lázaro Ramos, marcou presença na manifestação que aconteceu em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, neste domingo (18).
Convocado por Caetano Veloso, o ato musical pela democracia contou com shows do cantor e de outros nomes da música, como Djavan, Jorge Vercillo, Rubel, Jão, Duda Beat, Ebony, João Bosco, Simone, Chico César, Marina Sena, Diogo Nogueira e Geraldo Azevedo.
A mobilização de artistas também se estendeu ao projeto Revelando, série de reportagens sobre temas políticos e sociais cujos episódios são apresentados por figuras públicas. O programa contou com a participação de nomes como Fabio Porchat, Camila Pitanga, Luana Piovani, Juliette e Wagner Moura. Entre os assuntos abordados estão o escândalo do Banco Master, a Igreja da Lagoinha e a trajetória política de Flávio Bolsonaro.
O apoio ao petista fez com que seu rival nas urnas gravasse um vídeo pedindo que figuras públicas que votam nele também se posicionassem na internet. "Vamos tomar um risco, vamos botar a cara. Os artistas que estão ligados à esquerda estão botando a cara", afirmou Flávio, no dia 14.
Apesar do pedido do candidato, a mobilização de artistas de direita foi mais tímida. Ele recebeu o apoio de pessoas como os atores Maurício Mattar e Mario Gomes e o cantor Amado Batista. Figuras do esporte também ficaram ao seu lado, como Neymar Jr., o nadador Fernando Scherer, conhecido como Xuxa, e o lutador Anderson Silva.
Enquanto os eleitores de Lula tomaram as redes com publicações de fotos vestindo roupas verdes, amarelas e azuis, em referência à bandeira do Brasil, e fazendo o sinal de "L" com as mãos, os famosos que apoiam Flávio não tiveram uma ação coordenada para demonstrar a força de seu apoio.
Algumas figuras, como Glória Perez, Raul Gazolla e o cantor Eduardo Costa -que, há alguns anos, se mostrava bastante engajado em seu apoio a Jair Bolsonaro-, se limitaram a expressar suas opiniões políticas com tímidas curtidas em publicações em apoio à candidatura de Flávio.
Os três comentaram um vídeo feito por Victor Fasano no qual o ator declara voto no carioca. Na legenda da publicação, ele escreveu: "Só vejo um candidato no momento com vitalidade e votos capazes de ir contra esse 'modus operandi', tentando reverter toda essa situação. Flávio Bolsonaro, te desejo muita sorte para enfrentar os inúmeros desafios que o País certamente enfrentará".
Glória enviou um emoji de coração para o ator, Eduardo comentou diversos emojis de palmas, enquanto Raul escreveu: "Perfeito meu Rei. Parabéns!!!". Na publicação, Fasano também teve o coro de Ana Paula Siebert, de Popó Freitas e da ex-paquita Andrea Sorvetão, entre outros.
O jogador Neymar, que declarou apoio à reeleição de Jair Bolsonaro em 2022, também demonstrou proximidade com Flávio neste ano, ao autografar uma camisa para o candidato durante uma partida de futebol no Rio de Janeiro.
Recentemente, o jogador foi criticado após reagir com um emoji de risada a um vídeo em que o vereador Rafael Satiê (PL) ridicularizava uma manifestante que gritava "Marielle presente", em homenagem à vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018. Internautas acusaram o atacante de debochar da memória de Marielle.
Na contramão do apoio tímido, Ratinho se colocou na linha de frente da campanha. Além de publicar diversos vídeos em suas redes sociais demonstrando apoio a Flávio, o apresentador do SBT também participou de atos nas ruas e gravou vídeos para a propaganda eleitoral do candidato.
Outra celebridade que seguiu neste mesmo caminho foi Gusttavo Lima que, na terça-feira (20), publicou um vídeo no Instagram ao lado do candidato do PL. O cantor criticou a atuação do governo Lula na economia, argumentou que a alternância de poder é importante e pediu para que Flávio se comprometesse a não acabar com programas sociais e disse que, na infância, foi beneficiado pelo Bolsa Escola e pelo Bolsa Família.