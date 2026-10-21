A PRF (Polícia Rodoviária Federal) encontrou nesta terça-feira (20) centenas de medicamentos usados para emagrecimento e anabolizantes dentro de uma moto infantil elétrica. O brinquedo estava em uma mala localizada em um ônibus que seguia de Curitiba (PR) para a capital paulista.

A abordagem ocorreu no km 525 da rodovia Régis Bittencourt, em Barra do Turvo, no Vale do Ribeira. A passageira responsável pela bagagem foi presa.

Os policiais perceberam o peso da bagagem incompatível com o produto e notaram também sinais de alteração na estrutura da moto infantil.