PRF encontra remédios para emagrecimento dentro de moto infantil
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A PRF (Polícia Rodoviária Federal) encontrou nesta terça-feira (20) centenas de medicamentos usados para emagrecimento e anabolizantes dentro de uma moto infantil elétrica. O brinquedo estava em uma mala localizada em um ônibus que seguia de Curitiba (PR) para a capital paulista.
A abordagem ocorreu no km 525 da rodovia Régis Bittencourt, em Barra do Turvo, no Vale do Ribeira. A passageira responsável pela bagagem foi presa.
Os policiais perceberam o peso da bagagem incompatível com o produto e notaram também sinais de alteração na estrutura da moto infantil.
No interior do brinquedo foram encontradas 195 ampolas de tirzepatida TG 15 mg, 214 ampolas de vários anabolizantes, 400 comprimidos de oxandrolona e seis caixas dentificadas como retatrutide injection 40 mg/2 mL.
As ampolas de tirzepatida tinham rótulos em idioma estrangeiro, não possuíam registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e estavam desacompanhadas de documentação fiscal ou aduaneira que comprovasse a regularidade da importação.
Segundo a polícia, a passageira disse que iria fazer compras no Brás, na região central de São Paulo, e que havia recebido a bagagem de uma pessoa desconhecida na rodoviária de Medianeira (PR).
De acordo com a versão da mulher, a mala com o brinquedo seria entregue a outra pessoa no Terminal Rodoviário do Tietê.
A passageira e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Investigações Gerais de Jacupiranga (SP).