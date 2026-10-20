O Brasil registrou uma queda de 4,5% nos casos de feminicídio entre janeiro e setembro deste ano, na comparação com o mesmo período de 2025. Ao todo, foram contabilizadas 1.082 vítimas, ante 1.133 no ano passado. A redução foi puxada pelos recuos registrados no segundo e no terceiro trimestres, após uma alta nos três primeiros meses do ano.

No terceiro trimestre deste ano, foram registrados 338 feminicídios no país, ante 365 no mesmo período de 2025, uma redução de 7,4%. A queda dá continuidade à tendência observada no segundo trimestre, quando os casos recuaram 14,7%, após um aumento de 9,1% nos três primeiros meses do ano.

Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram, no entanto, que a queda não ocorreu de forma homogênea no país. Onze estados registraram aumento no número de feminicídios no período.