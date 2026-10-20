Flamengo e Palmeiras permanecem fazendo um campeonato à parte pelo título. Apenas os dois, entre os que estavam na frente do Brasileiro, ganharam pela 31ª rodada e os cariocas continuam um ponto à frente dos alviverdes paulistas.

A briga pelas três vagas restantes da Libertadores 2027 aumentou com a chegada de um novo integrante após as vitórias de Cruzeiro e Atlético-MG e as quedas de Athletico, Fluminense e Bahia.

Neste momento, estes cinco times estão separados por apenas quatro pontos na disputa por um lugar no torneio continental do próximo ano.