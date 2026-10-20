Briga pela Liberta tem novo integrante, e luta contra Z4 embola
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Flamengo e Palmeiras permanecem fazendo um campeonato à parte pelo título. Apenas os dois, entre os que estavam na frente do Brasileiro, ganharam pela 31ª rodada e os cariocas continuam um ponto à frente dos alviverdes paulistas.
A briga pelas três vagas restantes da Libertadores 2027 aumentou com a chegada de um novo integrante após as vitórias de Cruzeiro e Atlético-MG e as quedas de Athletico, Fluminense e Bahia.
Neste momento, estes cinco times estão separados por apenas quatro pontos na disputa por um lugar no torneio continental do próximo ano.
Há uma possibilidade de o número de vagas aumentar caso o campeão da Libertadores, da Sul-Americana ou da Copa do Brasil termine entre os cinco primeiros do Brasileiro.
Na parte de baixo da tabela a situação continua incômoda principalmente para cinco clubes, que estão separados por apenas cinco pontos. Internacional e Grêmio continuam em 17º e 18º lugares, respectivamente. A dupla gaúcha perdeu na rodada e a situação só não foi pior porque o Corinthians empatou com o Vitória na noite de segunda-feira (19). Assim, os dois times sulistas podem sonhar em deixar a zona de rebaixamento já na próxima rodada.
Veja a situação de cada um dos 20 clubes da Série A do Brasileiro:
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FLAMENGO: 67 PONTOS
Invicto há sete rodadas, o Flamengo permanece na liderança e, consequentemente, só dependendo de suas próprias forças, mas com a vantagem de poder empatar com o Palmeiras pela 36ª rodada. Segundo cálculos do Departamento de Matemática da UFMG, a chance de título é de quase 70%.
Próximos jogos
Quinta-feira (22), às 21h30: precisa vencer o Estudiantes, no Maracanã, para ir à final da Libertadores (se o jogo empatar, o ganhador será conhecido nos pênaltis).
Segunda-feira (26): joga novamente no Maracanã contra o Atlético-MG (6º), às 20h, pelo Brasileiro.
PALMEIRAS: 66 PONTOS
Também só depende de suas próprias forças, o que significa ganhar os sete próximos jogos sem precisar secar o Flamengo, adversário que enfrentará em 22 de novembro.
Próximos jogos:
Quarta-feira (21): recebe o Fluminense, às 21h30, pelo segundo jogo da semifinal da Libertadores podendo empatar para avançar à decisão.
Sábado (24): novamente no Nubank Parque encara o Red Bull Bragantino (10º).
ATHLETICO-PR: 53 PONTOS
Mesmo após perder em casa para o Palmeiras se manteve na terceira colocação. E só tem o Brasileiro para conseguir um lugar na Libertadores de 2027.
Próximo jogo:
Sábado (24), às 16h30, encara o Vitória, em Salvador.
CRUZEIRO: 51 PONTOS (15 VITÓRIAS)
Em alta após vencer por 4 a 2 o Grêmio, de virada, em Porto Alegre, a equipe saltou para o quarto lugar. Também tem apenas o Brasileiro para obter uma vaga na Libertadores.
Próximo jogo:
Sexta-feira (23), às 20h: recebe o vice-lanterna Remo, no Mineirão.
FLUMINENSE: 51 PONTOS (14 VITÓRIAS)
Deve apostar todas as suas forças para o duelo contra o Palmeiras após perder, no Maracanã, com reservas para o Santos.
Próximos jogos:
Quarta-feira (21): encara o Palmeiras no Nubank Parque, às 21h30, pela partida de volta da semifinal da Libertadores, precisando ganhar por dois gols de diferença. Se vencer por um leva a decisão para os pênaltis
Sábado (24): vai a Chapecó enfrentar a lanterna Chapecoense, às 19h30.
ATLÉTICO-MG: 50 PONTOS
Está em alta. Ganhou do Coritiba utilizando novamente os reservas visando justamente a semifinal da Sul-Americana.
Próximos jogos:
Quarta (21), às 19h: vai a Montevidéu podendo perder por até dois gols de diferença para o Torque para ir à decisão do torneio sul-americano.
Segunda (26), às 20h: enfrenta o líder Flamengo, no Maracanã.
BAHIA: 49 PONTOS
Perdeu em casa para o Flamengo e caiu para a sétima colocação e, neste momento, está fora da Libertadores de 2027.
Próximo duelo:
Sábado (24), às 21h: joga contra o Santos (8º), na Vila Belmiro
SANTOS: 45 PONTOS
Ao vencer de virada o Fluminense, no Maracanã, o alvinegro passou a sonhar com uma vaga na Libertadores e tem um duelo direto na próxima rodada.
Próximo jogo:
Sábado (24), às 21h: recebe o Bahia (7º).
SÃO PAULO: 42 PONTOS
Após derrotar o Vasco por 1 a 0, no sábado, o Tricolor conseguiu, enfim, parar de temer tanto a queda.
Próximo confronto:
Sábado (24), às 16h30: enfrenta fora de casa o Mirassol (14º), que ainda briga contra o rebaixamento
RED BULL BRAGANTINO: 41 PONTOS
Com o empate por 1 a 1 com o vice-lanterna Remo, na noite de domingo, a equipe paulista se manteve na região sem grandes emoções na tabela.
Próximo jogo:
Sábado (24), às 18h30: encara o vice-líder Palmeiras, no Nubank Parque.
BOTAFOGO: 39 PONTOS (SALDO -4)
Enfim, o alvinegro ganhou a primeira sob comando de Tite: 1 a 0 na Chapecoense. A vitória dá um pequeno respiro ao abrir sete pontos de vantagem sobre o Inter, o 17º.
Próximo duelo:
Sábado (24), às 16h30: vai ao Beira-Rio enfrentar justamente o desesperado Internacional (17º).
CORITIBA: 39 PONTOS (SALDO -11)
A derrota para os reservas do Atlético-MG custou posição na tabela e ainda fez a equipe chegar a seis partidas consecutivas sem vencer, mas ainda tem uma gordurinha contra a queda.
Próximo jogo:
Segunda-feira (26), 19h30: recebe o desesperado Grêmio no Couto Pereira.
VITÓRIA: 37 PONTOS
Conseguiu segurar o empate por 1 a 1 com o Corinthians na noite de segunda-feira, mas manteve o tabu de não ganhar como visitante até agora neste Brasileiro.
Próximo confronto:
Sábado (24), às 16h30: recebe o Athletico-PR (3º).
MIRASSOL: 36 PONTOS
Venceu o confronto direto contra o Internacional e ganhou um respiro. Não tem risco de entrar na zona de rebaixamento por pelo menos mais uma rodada.
Próximo confronto:
Sábado (24), às 16h30: recebe o São Paulo (9º).
VASCO: 35 PONTOS
A derrota para o São Paulo mantém os cariocas sob o risco de rebaixamento. O alívio, em teoria, é o fato de sonhar com um título na Sul-Americana e ter um jogo a menos a fazer do que seus rivais diretos contra o rebaixamento (tem uma partida atrasada contra a lanterna Chapecoense).
Próximos jogos:
Terça-feira (20), 21h30: recebe, no Maracanã, o Boca Juniors podendo empatar para ir à final da Sul-Americana.
Sábado (24), 18h30: confronto direto contra o Corinthians, em São Januário.
CORINTHIANS: 33 PONTOS
O empate por 1 a 1 com o Vitória na Neo Química Arena impediu o time de ganhar uma leve gordurinha contra a queda. Para piorar, aumentou para nove partidas a sequência de jogos sem vencer (oito derrotas e um empate).
Próxima partida:
Sábado (24), 18h30: duelo direto contra o Vasco, em São Januário.
INTERNACIONAL: 32 PONTOS
Ao perder para o Mirassol desperdiçou a chance de sair da zona de rebaixamento. Mas com o tropeço corintiano, ainda depende de suas próprias forças para não cair. Só vai subir na próxima rodada caso vença e o Corinthians tropece.
Próximo jogo
Sábado (24), às 16h30: recebe o Botafogo.
GRÊMIO: 31 PONTOS
Em crise técnica e de técnico. Renato Gaúcho ainda não conseguiu fazer o time vencer desde que retornou. No domingo, perdeu por 4 a 2 de virada para o Cruzeiro. Só deixará a zona de rebaixamento na próxima rodada se ganhar e contar com tropeços de Inter e Corinthians.
Próximo jogo
Segunda-feira (26), 19h30: vai ao Couto Pereira enfrentar o Coritiba.
REMO: 26 PONTOS
A matemática salva, mas o problema é que o empate com o Red Bull Bragantino na noite de domingo foi o 11º jogo seguido sem vencer (sua última vitória foi dia 26 de julho).
Próximo jogo:
Sexta (23), às 20h: vai ao Mineirão pegar o embalado Cruzeiro, que briga para obter uma vaga na Libertadores. Detalhe: a última vez que o clube paraense ganhou como visitante foi no começo de maio diante do Botafogo
CHAPECOENSE: 18 PONTOS
Só a matemática dá uma sobrevida ao clube que ainda tem oito partidas a fazer (tem um jogo atrasado com o Vasco). Ou seja, se ganhar todas chegará a 42 pontos, uma pontuação que corre grande risco de cair. Para piorar, o time vem de cinco partidas sem ganhar (quatro derrotas e um empate)
Próxima partida:
Sábado (24), às 19h30: recebe o Fluminense (4º colocado).