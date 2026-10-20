Um boliviano foi morto a facada durante o roubo de um celular, na região central de São Paulo, na noite de domingo (18), conforme a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

O caso ocorreu na avenida Celso Garcia, uma das principais vias do Brás, por volta das 22h.

Erwin Rodrigues Ochoa, 27, saía com um amigo de um bar, e usava o celular quando foi atacado por um grupo de cinco pessoas, que exigiram o celular dele.