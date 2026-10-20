Boliviano é morto a facada em roubo de celular no Brás
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Um boliviano foi morto a facada durante o roubo de um celular, na região central de São Paulo, na noite de domingo (18), conforme a SSP (Secretaria da Segurança Pública).
O caso ocorreu na avenida Celso Garcia, uma das principais vias do Brás, por volta das 22h.
Erwin Rodrigues Ochoa, 27, saía com um amigo de um bar, e usava o celular quando foi atacado por um grupo de cinco pessoas, que exigiram o celular dele.
O boliviano reagiu à abordagem e guardou o aparelho no bolso. Nesse momento, um dos assaltantes golpeou a vítima com uma faca. O grupo fugiu na sequência, segundo a Polícia Militar, acionada para atender a ocorrência. O celular não foi levado.
O amigo que estava com ele pediu por socorro, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas a morte foi constatada ainda no local.
A perícia foi acionada, e o caso foi registrado como tentativa de latrocínio no 8° DP (Brás). A Polícia Civil faz buscas para localizar e prender os envolvidos, conforme a pasta da segurança.