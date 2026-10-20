O último debate entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), candidatos à Presidência da República, antes do segundo turno destas eleições será exibido nesta sexta-feira (23), em encontro promovido pela Globo.

O debate ocorrerá nos estúdios da emissora, no Rio de Janeiro, e tem início marcado para 21h20, após o Jornal Nacional.

Segundo a emissora, o programa será dividido em três blocos. No primeiro, os candidatos terão de fazer perguntas ao adversário sobre temas regionais, com a região do país definida ao vivo, em sorteio.