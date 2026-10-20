Confira regras do debate entre Lula e Flávio Bolsonaro na Globo
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O último debate entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), candidatos à Presidência da República, antes do segundo turno destas eleições será exibido nesta sexta-feira (23), em encontro promovido pela Globo.
O debate ocorrerá nos estúdios da emissora, no Rio de Janeiro, e tem início marcado para 21h20, após o Jornal Nacional.
Segundo a emissora, o programa será dividido em três blocos. No primeiro, os candidatos terão de fazer perguntas ao adversário sobre temas regionais, com a região do país definida ao vivo, em sorteio.
No bloco seguinte, os candidatos poderão escolher temas para discussão a partir de uma lista organizada pela emissora.
No terceiro bloco, haverá um espaço para que os candidatos conversem sobre temas livres, com as considerações finais apresentadas ao término da discussão.
Os detalhes sobre o programa foram apresentados na GloboNews nesta segunda-feira (19). A emissora informou que as regras podem ser alteradas. O tempo exato de que cada candidato irá dispor ainda não foi divulgado.
Lula e Flávio participaram de debate na Band no último domingo (19). Eles deixaram as propostas para o país em segundo plano e se concentraram em trocas de acusações e ofensas.
O Datafolha programou a divulgação de uma nova pesquisa de intenção de voto para a Presidência na quinta-feira (22), véspera do debate.
Na pesquisa divulgada na quinta-feira anterior (15), Flávio tinha 51% das intenções de votos válidos (excluindo brancos, nulos, indecisos e quem não votaria), e Lula, 49%. Na primeira pesquisa feita após o primeiro turno, divulgada no dia 8, o senador tinha quatro pontos de vantagem em relação ao petista, que busca o quarto mandato.