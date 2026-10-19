Servidores da Prefeitura de São Paulo relatam ter sido convocados para participar da manifestação em apoio à campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) neste domingo (18), na avenida Paulista.

Quatro funcionários de diferentes áreas da gestão municipal sem ligação entre si disseram à reportagem, sob condição de anonimato, que foram avisados por secretários ou chefes de gabinete de que haveria listas de presença com nomes dos participantes do ato deste domingo.

A reportagem questiona a Secretaria de Comunicação da Prefeitura desde a tarde de sábado (17) a respeito, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.