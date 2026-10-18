Em meio às acusações entre os candidatos, Lula provocou Flávio ao perguntar se o senador abraçará, se eleito, a política econômica do presidente da Argentina, Javier Milei, conhecido pelos cortes de gastos no país vizinho.

"E o Milei? Vai pegar emprestada a motoserra do Milei? Responde", insistiu o presidente. Flávio não respondeu, e perguntou qual seria o modelo de Lula na economia. "O meu. É o modelo em que a economia cresce e que tem o maior programa de inclusão social da história desse país."