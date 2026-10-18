18 de outubro de 2026
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'MOTOSSERRA'

Lula questiona Flávio sobre modelo econômico de Milei

Por Maeli Prado | da Folhapress
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução/Band

Em meio às acusações entre os candidatos, Lula provocou Flávio ao perguntar se o senador abraçará, se eleito, a política econômica do presidente da Argentina, Javier Milei, conhecido pelos cortes de gastos no país vizinho.

"E o Milei? Vai pegar emprestada a motoserra do Milei? Responde", insistiu o presidente. Flávio não respondeu, e perguntou qual seria o modelo de Lula na economia. "O meu. É o modelo em que a economia cresce e que tem o maior programa de inclusão social da história desse país."

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