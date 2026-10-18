Quando questionado sobre a economia, o presidente Lula (PT) afirmou que é necessário fazer circular dinheiro na mão das pessoas. "Muito dinheiro na mão de poucos significa pobreza e miséria. E pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição de riqueza, distribuição de renda", disse.

Afirmou ainda que foi por isso que criou uma legislação para a pequena e média empresa. "E agora nós estamos discutindo como incentivar os MEIs para gerar mais emprego".

Já o candidato Flávio Bolsonaro (PL) fez referência ao preço dos alimentos para criticar a economia atual. "Há quanto tempo você não coloca uma carne, um pedaço de carne, no seu freezer, no seu congelador?", perguntou.