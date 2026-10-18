O presidente Lula perguntou a Flávio Bolsonaro se ele se comprometeria a não reverter o fim da escala 6x1. O senador, não entanto, não respondeu e mudou de assunto.

Flávio votou a favor do fim da escala 6x1, em uma mudança de discurso em relação à proposta do governo Lula, mas não participou da sessão. Ele registrou a presença por volta de 20h30 e votou pela internet, o que é permitido no modelo semipresencial que foi adotado nesta quarta. A votação em segundo turno foi concluída por volta das 22h.

Apesar do voto favorável, o senador garantiu a aliados e empresários a revisão de pontos da proposta caso seja eleito, como mostrou a coluna Painel, da Folha de São Paulo.