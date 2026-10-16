A Justiça da Bahia suspendeu a cerimônia de entrega de um título de cidadão de Salvador ao candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL), que aconteceria neste sábado (17) em meio a um ato de campanha do senador no Farol da Barra.

A honraria foi proposta pelo vereador Cezar Leite (PL) e aprovada pela Câmara Municipal em maio deste ano. Na semana passada, a Câmara aprovou a transferência provisória da sede do Legislativo municipal para o Farol da Barra para viabilizar a cerimônia no local do comício.

Em decisão liminar (urgente e provisória) nesta sexta-feira (16), a juíza Carla Graziela Costantino de Araújo, da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, determinou que a Câmara Municipal suspenda o evento e não transfira sua sede para o local do ato de campanha. A multa é de R$ 500 mil em caso de descumprimento.