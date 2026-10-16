Um adolescente de 17 anos é quem dirigia o Porsche Macan que capotou na madrugada desta sexta-feira (16), na MGC-356, na Região Oeste de Belo Horizonte (MG). Uma Toyota Hilux também capotou no acidente.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o motorista do Porsche participava de um racha com uma BMW. Durante tentativa de ultrapassagem, o carro atingiu a Hilux. O rapaz não admitiu que participava de racha, e só relatou que tomou o carro sem autorização dos pais.

O acidente aconteceu na pista no sentido Nova Lima, na Grande BH. O adolescente foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional de Belo Horizonte (Cia-BH).