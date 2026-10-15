STJ mantém jogo entre Vasco e Boca Juniors no Maracanã
| Tempo de leitura: 2 min
Após vencer o Boca Juniors por 1 a 0 na partida de ida da semifinais da Copa Sul-Americana na noite de quarta-feira (14), o Vasco teve assegurada nesta quinta-feira (15) que poderá disputar o jogo de volta no Maracanã. A partida está programada para a próxima terça-feira (20), às 21h30 (horário de Brasília).
O STJ (Superior Tribunal de Justiça) rejeitou pedido feito por Flamengo e Fluminense, que fazem a administração conjunta do estádio, para impedir a realização do duelo no local.
Segundo a decisão, assinada pelo ministro Luis Felipe Salomão, o consórcio não tem legitimidade para questionar o mérito do caso. De acordo com o tribunal, a dupla não comprovou a existência de grave lesão ao interesse público.
Dessa forma, fica mantida a decisão de terça-feira (13) do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), que determinou que a partida fosse realizada no Maracanã. Os ingressos para o jogo estão esgotados.
Um dos argumentos do consórcio era o risco decorrente do fato de que há um jogo de basquete entre Flamengo e Botafogo marcado também para terça, no Maracanãzinho, anexo ao Maracanã. O termo de concessão do estádio, porém, aponta que jogos da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) e da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) têm prioridade.
Em sua decisão, o ministro do STJ determinou também que a partida de basquete seja remarcada ou transferida para outro ginásio.
O cruz-maltino fez a solicitação para mandar o jogo no Maracanã depois de a Conmebol vetar a utilização de São Januário, por causa da capacidade mínima de 30 mil lugares exigida. A confederação sul-americana já havia sinalizado que, se o Vasco não tivesse autorização para jogar no estádio, a partida poderia ser realizada no Paraguai.
Na outra semifinal, o Atlético-MG venceu o Montevideo City Torque por 3 a 0, em Belo Horizonte. A decisão está marcada para 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia.