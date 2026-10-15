Após vencer o Boca Juniors por 1 a 0 na partida de ida da semifinais da Copa Sul-Americana na noite de quarta-feira (14), o Vasco teve assegurada nesta quinta-feira (15) que poderá disputar o jogo de volta no Maracanã. A partida está programada para a próxima terça-feira (20), às 21h30 (horário de Brasília).

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) rejeitou pedido feito por Flamengo e Fluminense, que fazem a administração conjunta do estádio, para impedir a realização do duelo no local.

Segundo a decisão, assinada pelo ministro Luis Felipe Salomão, o consórcio não tem legitimidade para questionar o mérito do caso. De acordo com o tribunal, a dupla não comprovou a existência de grave lesão ao interesse público.