O plenário do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) determinou nesta quinta-feira (15) a remoção de conteúdos do candidato Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sobre fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre garis.

As publicações de Flávio mostravam apenas um trecho de uma declaração feita por Lula durante ato de campanha em Belo Horizonte (MG), em 29 de setembro.

"Quando eu passo na rua e vejo aquelas pessoas que trabalham colhendo lixo, é uma profissão muito pobre, porque não é uma profissão que dá orgulho. 'Eu sou lixeiro'. O cara tem orgulho de falar: 'Eu sou engenheiro, eu sou médico'. Mas lixeiro é uma coisa pobre de quem não pode estudar", dizia o petista no trecho.