A comissão mista da medida provisória que torna obrigatória a comprovação de proficiência por meio do Enamed (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica) para exercer medicina no Brasil aprovou nesta quinta-feira (15) o parecer do relator dr. Luizinho (PP-RJ), a um dia de a proposta perder a validade.

O texto foi aprovado de forma simbólica (quando não há contagem nominal de votos) após uma quebra de braço entre o MEC (Ministério da Educação) e o CFM (Conselho Federal de Medicina), que disputaram para ver quem teria mais poder sob a condução do exame. No fim, o conselho conseguiu retomar protagonismo que havia sido atribuído ao órgão do governo federal.

A deputada Bia Kicis (PL-DF) e o senador Marcos Pontes (PL-SP) -que é autor de um projeto no Senado para criar uma espécie de "OAB da medicina"- registraram voto contrário à proposta. A medida provisória ainda precisa passar pelo plenário da Câmara e do Senado até esta sexta (16).