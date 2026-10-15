As baixas provocadas por investigações da Polícia Federal não afetaram a força do bolsonarismo no Rio de Janeiro. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ampliou a vantagem obtida pelo pai, Jair Bolsonaro (PL), há quatro anos sobre o presidente Lula (PT), apesar dos reveses antes do período eleitoral.

A campanha do petista tenta agora reorganizar a atuação no segundo turno após o resultado considerado ruim. O presidente aposta nos atos públicos e tem duas agendas previstas no estado. O ex-prefeito Eduardo Paes (PSD), derrotado no primeiro turno e alvo de queixas do PT, deve participar de alguns.

Flávio, por outro lado, investe na atração de novos aliados após a demonstração de força nas urnas, tanto na disputa presidencial como na vitória no primeiro turno de Douglas Ruas (PL) para o governo estadual. O governador eleito conduz carreatas com aliados para fazer frente aos atos pró-Lula.