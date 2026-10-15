O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), culpou o "volume gigantesco de água" pelo alagamento do túnel do Anhangabaú, no centro de São Paulo. Um deslizamento na Brasilândia, zona norte, também causou a morte de uma mulher.

Nesta quarta-feira (14), a chuva forte causou alagamentos em vários pontos da cidade, como a avenida 23 de Maio.

Um deles foi o túnel do Anhangabaú. O espaço ficou alagado no sentido da avenida 9 de Julho, com destino à zona sul da cidade. Pelo menos 12 carros e 2 ônibus ficaram danificados.